Näyttelijä Kiti Kokkonen on askarrellut viikkojen ajan taianomaista näkyä Espooseen

Rakkaudella luotu jouluikkuna avataan Haukilahden uimarannalla itsenäisyyspäivänä. Tavoitteena on ilahduttaa pimeyden keskellä.

Haukilahden uimarannan kävijöitä odottaa itsenäisyyspäivästä alkaen jouluhenkinen yllätys. Rannalla olevan pienen rakennuksen ikkunoihin ilmestyy nimittäin mielikuvituksellinen joulumaailma.

Varsinaista kohokohtaa saadaan vielä odottaa hetki, mutta osa koristeista on jo paikoillaan. Uljaat peurat, valot ja lumiset kuuset piristävät näkymää.

Kyseessä on Espoon Meripelastajien tempaus. Pieni puurakennus, jonka ikkunoihin joulumaailma ilmestyy, toimii meripelastajien tukikohtana. Se sijaitsee Haukilahden uimarannalla Café Mellstenin vieressä.

Meripelastaja ja ääninäyttelijä Sari Ann Stolt sai idean tukikohdan ikkunoiden koristeluun noin vuosi sitten, kun hänestä tuli asemavastaava. Ajatus on ilahduttaa kaupunkilaisia ja lapsia.

”Teemme kesällä hyvää vesillä vapaaehtoisvoimin, nyt jaetaan hyvää mieltä pimeän talven aikaan tällä tavalla”, Stolt tiivistää.

Ääninäyttelijä ja meripelastaja Sari Ann Stolt tulee olemaan paikan päällä jouluikkunoiden virallisena avajaispäivänä 6. joulukuuta Haukilahden rannalla. Osa koristeista on jo paikoillaan.

Stolt pyysi ääninäyttelijäkollegaansa Kiti Kokkosta suunnittelemaan ja toteuttamaan yhden jouluikkunoista. Kokkonen lienee suurelle yleisölle tuttu muun muassa Tanhupallon roolistaan Putous-ohjelmassa.

Kuten roolihahmonsa, Kokkonenkin on intohimoinen askartelija.

”Kai se toimii jonkinlaisena vastapainona. Maailma on kuitenkin aika kurja paikka. Siinä yrittää luoda jotain omaa visuaalista silmää miellyttävää, tehdä maailmasta nätimpää paikkaa”, Kokkonen kertoo.

Mellsteniin tulevaa jouluikkunaansa Kokkonen kuvailee lapsenomaiseksi ja askartelu- ja kierrätyshenkiseksi.

”Se ei ole tyylikäs, moderni tai realistinen, vaan ehkä enemmän sellainen joulumaailma, jonne haluaisi itsekin hetkeksi istahtaa. Se on kotikutoinen ja rakkaudella väkerretty.”

Kuinka paljon aikaa koristelujen tekemiseen on kulunut?

”Aloitin viikkoja sitten ja olen askarrellut monet, monet illat ja viikonloput. Olen käyttänyt niin paljon aikaa, että nolottaa sanoa, kun lopputulos ei ehkä näytä siltä”, Kokkonen heittää.

Ikkunaan tulevat enkelit osoittautuivat haastavimmiksi ja niiden parissa vierähti tovi.

Enkeleiden lisäksi Kokkosen loihtimaan joulumaailmaan tulee muun muassa puita, kukkia ja eläinhahmoja.

”Sellainen salainen, taianomainen maailma. Toivon, että ihmisille tulee iloinen mieli, kun he kurkkaavat ikkunaan.”

Varsinkin korona-aikaan näyttelijä Kiti Kokkonen kanavoi luovuutta erilaisiin käsityö- ja askarteluprojekteihin.

Kokkosen jouluikkunan elementit on tarkoitus sommitella paikoilleen 5. joulukuuta. Kokkonen ja Stolt lupaavat, että itsenäisyyspäivään mennessä kaikki on valmista. Avajaisten kunniaksi on luvassa muutakin piristystä.

”Tullaan itsenäisyyspäivänä olemaan rannalla kello 16–18 tarjoilemassa lapsille piparkakkuja ja lämmintä mehua ja kertomassa meripelastamisesta asiasta kiinnostuneille”, kertoo Stolt.