Länsi-Uudenmaan poliisi saatteli kylmettyneen joulupukin lämpimään. HS kerää jutun lopussa lukijoiden kokemuksia joulupukin vierailuista.

Jouluun on vielä reilu viikko, mutta joulupukki on jo liikkeellä.

Viimeisin havainto pukista on Länsi-Uudeltamaalta, jossa poliisi sai torstaiaamuna pakkaskelissä ensimmäiseksi tehtäväkseen mennä tarkastamaan pihalla istuskelevan miehen kuntoa. Hän oli sonnustautunut joulupukin asuun.

”Pukki löytyi hieman kylmettyneenä ja hieman liikaa terästettyä glögiä nauttineena. Tarjosimme kyydin lämpimään, josta pukin oli sitten myöhemmin hyvä jatkaa kohti viikon päästä koittavaa aattoiltaa”, poliisin Facebook-päivityksessä kirjoitetaan.

Tällä kertaa kyseessä oli päihtynyt mies, mutta usein jouluaattoina myös vuokrapukit saattavat aiheuttaa erilaisia häiriöitä. Tilanteet eivät kuitenkaan yleensä etene rikosilmoituksiksi asti.

Länsi-Uudenmaan poliisilta ei löydy viimeisen viiden vuoden ajalta rikosilmoituksia esimerkiksi rattijuopumuksista tai muista törttöilyistä, joissa vuokrapukki olisi ollut osallisena, kertoo rikoskomisario Janne Saari poliisin viestinnästä.

”Ei ole reellä eikä autolla ojaan suistuttu”, hän toteaa.

Narratiivi siitä, että pukki saapuisi pienessä sievässä lahjoja jakamaan tai hyppäisi sen jälkeen auton rattiin, ei vaikuta siis ainakaan Länsi-Uudellamaalla pitävän paikkansa.

”Pääasiassa pukit hoitavat hommansa tyylikkäästi. Tokikaan kaikki mahdolliset tyytymättömyydet eivät tule poliisin tietoon.”

Mutta vaikka pukki ei itse ole osallistunut rikolliseen toimintaan, on hänen mainettaan käytetty hyväksi pienten petosten yhteydessä.

Länsi-Uudenmaan poliisin tietoon on Saaren mukaan viime vuosina tullut pari tapausta, joissa perhe on tilannut joulupukin aattoiltana vieraakseen. Rahat on viety, mutta pukkia ei ole koskaan kuulunut paikalle.

”Hyvää hahmoa on käytetty rikoksentekovälineenä, ja lapsetkin ovat joutuneet pettymään.”