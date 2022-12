Matinkylän talli on seissyt tyhjillään jo vuosia. Kohuista huolimatta kiinnostuneita vuokraajia löytyisi, mutta kaupunki pohtii vielä, millaista toimintaa tontille halutaan tulevaisuudessa.

Eläinsuojelurikoksia, konkurssi ja tulipalo. Espoon Matinkylässä sijaitsevan tallin viimeiset vuodet ovat olleet synkkiä.

Aiemmin Etelä-Espoon ratsastuskoulun käytössä olleet tilat ovat seisseet tyhjillään lähes kolme vuotta. Rakennukset ovat romahtamispisteessä, rikotut ikkunat ammottavat pimeinä ja niityillä laiduntavat hevoset loistavat poissaolollaan.

Hiiltyneet rauniot keskellä tonttia muistuttavat lokakuisesta tulipalosta, jossa yksi tallin rakennuksista tuhoutui täysin.

Viime vuosien ikävät otsikot eivät ole karkottaneet pois tallista kiinnostuneita yrittäjiä, eikä ihme: tontti idyllisine maalaismaisemineen sijaitsee Matinkylässä meren tuntumassa Rantaraitin varrella.

Kohde on houkutellut monia ottamaan yhteyttä tontin omistavaan Espoon kaupunkiin.

”Tontista on tullut kyselyjä ja ymmärtäähän sen – se on hyvällä sijainnilla. On kysytty, milloin tontti tulee haettavaksi ja millaisella aikataululla. Samalla soittajat ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita siitä”, kertoo Espoon kaupungin tonttiyksikön maankäyttöinsinööri Kalle Mäkäräinen.

Kaupunki on kuitenkin päättänyt ensin purkaa tontilta vanhat rakennukset.

Keväällä 2021 Espoo yritti huutokaupata tontin vuokraoikeutta Ulosottolaitoksen kautta. Ehtoihin kuului tuolloin rakentamisvelvoitteen lisäksi muun muassa se, että vuokralainen sitoutuisi maksamaan edellisen vuokralaisen maksamatta jääneitä vuokria.

Huutokauppa ei johtanut sellaiseen tarjoukseen, jonka kaupunki olisi ollut valmis hyväksymään.

”Tämän myötä konkurssipesän tilalle ei tullut uutta vuokralaista, ja maanvuokrasopimus konkurssipesän kanssa purettiin huhtikuussa 2021”, Mäkäräinen kertoo.

Tyhjä tontti houkuttelee uteliaita. Jäljet lumessa osoittavat, että tontilla käydään säännöllisesti. HS:n vieraillessa ohikulkija oikaisi myös Kalastajantien bussipysäkiltä rantaraitille tontin läpi.

Purku-urakan aikataulu on vielä auki.

Ratsastuskentällä oli käytetty kumirouhetta, josta ely-keskus vaati lisäselvityksiä. Tämä viivästytti Mäkäräisen mukaan purkuluvan saamista. Joulukuun puolessavälissä se kuitenkin myönnettiin ja prosessissa päästään eteenpäin, kunhan purkulupa saa lainvoiman.

”Rakennukset voisivat ehkä olla loppukeväästä purettu”, Mäkäräinen sanoo.

Hänen mukaansa arvio on kuitenkin optimistinen.

Kun rakennukset on purettu, kaupungin on tarkoitus etsiä tontille pitkäaikainen vuokralainen.

Tontti sijaitsee aivan Matinkylän ja Finnoon rajalla. Molemmat alueet ovat kasvaneet erityisen voimakkaasti viime vuosien aikana muun muassa Länsimetron rakentamisen myötä. Jotkut paikalliset ovatkin olleet huolissaan, että tallin tilalle rakennettaisiin esimerkiksi kerrostaloja.

Heille Mäkäräisellä on huojentavia uutisia.

”Sellaista visiota ei ole. Meillä on kaupungilla tällä hetkellä käynnissä sisäiset keskustelut siitä, millaista toimintaa tontilla voisi olla tulevaisuudessa”, hän kertoo.

Vaikka tontille tulisi jotakin muuta kuin ratsastustoimintaa, Mäkäräisen mukaan ei ole luvassa niin rajua muutosta, että tehtäisiin hevostallin tilalle kerrostalotontti.

Tontti on nykyisessä asemakaavassa määritelty hevosurheilukeskukseksi. Ensisijaisesti onkin ajatuksena, että tontille tulisi tulevaisuudessa jotain ratsastamiseen liittyvää, Mäkäräinen kertoo.

”Nykyinen asemakaava ei ole hirveän joustava. Jos muunlaista toimintaa haluaisi tulevaisuudessa harjoittaa, pitäisi hakea poikkeamista asemakaavasta tai ihan asemakaavamuutosta.”

Poikkeaminen asemakaavasta voisi Mäkäräisen mukaan mahdollistaa esimerkiksi pieneläintoimintaa ratsastamisen ohella.

Mitä toimintaa tontille tulevaisuudessa tuleekaan, ajatus on että se säilyisi lähivirkistysalueena.

”Uskon että ratsastus tai jokin muu virkistystyyppinen toiminta on varmasti lähellä paikallisten sydäntä.”

Keskustelut siitä, miten seuraava vuokralainen valitaan, ovat vielä auki. Siksi on myös epäselvää, milloin hakumenettely voisi käynnistyä.

Lokakuussa yksi tontin rakennuksissa tuhoutui täysin tulipalossa. Poliisi kertoi tuolloin epäilevänsä palon olleen tahallaan sytytetty. Kuva on otettu tulipalon jälkeisenä aamuna.

Ratsastuskoulutoiminta alkoi jo vuonna 1978, ja tontti on ollut kaupungin omistuksessa 1980-luvulta alkaen. Tallilla on ollut useita eri omistajia vuosikymmenten varrella. Kaupunki on toiminut vuokranantajana.

Viimeisimmän omistajan kanssa solmittiin pitempi maanvuokrasopimus vuonna 2015. Ehtoihin kuului, että vuokralainen rakentaa tontille porrastetusti uusia rakennuksia ja purkaa vanhat.

HS kirjoitti vuonna 2015 Etelä-Espoon ratsastuskoulun kunnianhimoisista suunnitelmista alueen kehittämiseksi. Tarkoitus oli rakentaa muun muassa majoitus-, kahvila-, myymälä- ja koulutustiloja. Sitä varten alue sai uuden asemakaavan vuonna 2015.

Suunnitelmat jäivät kuitenkin toteuttamatta.

Alkuvuonna 2020 Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi epäilevänsä kahta tallin vastuuhenkilöä eläinsuojelurikoksista. Hevosia oli muun muassa pidetty huonoissa oloissa, eivätkä ne olleet saaneet tarpeeksi ruokaa. Ratsastuskoululta kerrottiin HS:lle tuolloin, ettei tallilla enää järjestetä toimintaa ja eläimet on viety muualle.

Epäillyt henkilöt tuomittiin ehdolliseen vankeuteen rikoksista maaliskuussa 2022.

Etelä-Espoon ratsastuskoulu asetettiin konkurssiin keväällä 2021.