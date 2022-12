Valotaideteos ihastuttaa Espoon Kirkkopuistossa kulkevia vielä viikon ajan. Rainbow River -teoksen on suunnitellut taiteilijaryhmä Flowers of Life.

Espoon keskuksessa voi vielä reilun viikon ajan ihailla valoteosta nimeltään Rainbow River.

Teoksen on tehnyt taiteilijaryhmä Flowers of Life ja se on osa Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhlavuotta.

Espoon kaupungin tuottama teos on Kirkkopuistossa ja se on saanut inspiraatiota ”maaston laaksomaisesta muodosta, puustosta ja alueen läpi virtaavasta Espoonjoesta”.

UV-valotekniikkaa ja tekstiilimateriaalia yhdistävän teos rakentuu eri tasoihin, puiden oksista maatasoon.

Valotaideteos on tarkoitettu koettavaksi pimeällä, joten Kirkkopuistoon kannattaa suunnata illalla.

Valoteos on esillä 6. tammikuuta asti. Teosta katsomaan on vapaa pääsy.