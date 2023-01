Espoon Rainbow River -valopuiston upea väriloisto on houkutellut ihailijoita kauempaakin, mutta välillä vastassa on ollut pelkkä pimeys. Vaihtelevat sääolosuhteet ovat kuormittaneet herkkiä sähkölaitteita.

Rainbow River valopuisto on kerännyt runsaasti kiitosta ja houkutellut kävijöitä Espoon ulkopuoleltakin. Vaihtelevat sääolosuhteet ovat kuitenkin tuoneet omat haasteensa. Lukijan kuva.

Espoon Rainbow River -valopuisto on herättänyt suurta ihastusta ja sateenkaaren väreissä loistavaa taikamaata on saavuttu ihailemaan pidemmänkin matkan päästä.

Pettymys on siksi monella ollut suuri, kun Espoon keskustan Tuomiokirkkopuistossa vastassa onkin ollut pelkkää pimeyttä. Valopuisto avattiin 17. joulukuuta, ja se on sen jälkeen välillä ollut kokonaan päällä, välillä kokonaan pimeänä ja välillä vain osa teoksesta on ollut päällä.

Toisin kuin monet ovat olettaneet, ongelmat eivät kuitenkaan johdu jatkuvasta ilkivallasta. Valopuisto kyllä joutui ensimmäisenä yönä avajaisten jälkeen ilkivallan kohteeksi, mutta tämän jälkeen sellaista ei ainakaan Espoon kaupungin tietojen mukaan ole ollut. Nyt puistossa on myös tehostettu valvonta.

Haasteet johtuvat Espoon kaupungin projektipäällikkö Lea Rintalan mukaan vaihtelevista sääolosuhteista.

”Silloin kun valopuistoa rakennettiin oli hurja lumimyrsky ja tuli pakkaslunta. Sitten sääolosuhteet vaihtuivat ja tuli lämmin ja alkoi satamaan vettä. Valopuiston sähkölaitteet ovat herkkiä ja sieltä menee herkästi sulakkeet, kun tulee kosteutta”, kertoo Rintala.

Pimeästä valopuistosta on tullut palautetta sekä sosiaalisesta mediasta että suoraan kaupungin palautejärjestelmään.

”Yhteinen tahtotila on pitää se päällä. Tärkeintähän on, että kun siellä käy paljon ihmisiä, että se palvelisi juuri niin kuin se on alun perin ajateltukin.”

Siksi valopuisto on nyt otettu jatkuvaan seurantaan. Heti kun vain tieto sammuneista valoista saavuttaa kaupungin, paikalle kiirehditään vaihtamaan sulakkeita.

”Itsekin joulun aikaan päivystin ja kävimme laittamassa sulakkeita päälle. Ne sieltä aina pamahtaa ja sitten ollaan käyty korjaamassa. Viimeksi uudenvuodenaattona kävin siellä.”

Nyt tilanne näyttää kuitenkin valoisammalta – kirjaimellisesti.

Rintala kertoo, että sunnuntaina valopuiston toteutuksesta vastanneen Flowers for Life -taiteilijaryhmän edustaja kävi korjaamassa valoja. Niiden pitäisi nyt loistaa värikkäinä.

Pakkasen kiristyminenkin lupaa hyvää. Ongelmat ovat Rintalan mukaan ilmeisesti liittyneet sateeseen.

Valopuisto on auki 6.1. asti.