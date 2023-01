Oppilaiden kuljettaminen henkilökunnan parkkipaikalle aiheutti vaaratilanteita Espoossa Iivisniemen koulussa.

Henkilökunnan parkkipaikka on ahdas ja umpinainen.

Vanhemmat ovat kuskanneet lapsiaan Espoon Iivisniemen kouluun käyttäen henkilökunnan parkkipaikkaa. Se on aiheuttanut ongelmia.

Koulu päätyi kieltämään parkkeerauksen henkilökunnan päätyyn, koska parkkipaikalla havaittiin useita koululaisia uhkaavia vaaratilanteita.

Haastetta tuo se, ettei umpinaiselta parkkipaikalta pääse ajamaan läpi.

Näin huoltoliikenne, opettajat ja vanhemmat joutuivat kääntelemään autojaan ahtaalla parkkipaikalla. Samalla pikkukoululaiset pujottelivat autosuman läpi kouluun.

”Joskus parkkipaikan päähän on myös ajettu vauhdikkaasti”, kertoo rehtori Leila Tuominen.

Henkilökunnan parkkipaikka on käytännössä koulurakennuksessa kiinni.

Mahdollisimman lyhyt matka koululle on ehkä houkutellut vanhempia jättämään lapsensa henkilökunnan paikalle.

”Ajatus on ehkä ollut se, että parkkipaikalta lapsi pääsee suoraan pihaan, onhan se vähän hassua”, Tuominen sanoo.

Iivisniemen koululle saapuminen on kiellosta huolimatta mahdollista vastaisuudessakin autolla, sillä lähellä on lasten tuomiseen tarkoitettu kääntöpaikka. Sieltä matkaa koululle on kävelytietä pitkin noin 40–50 metriä.

Tuomisen mukaan suurin vanhemmista on ennenkin jättänyt lapset asianmukaisesti kääntöpaikalle.

”Valtaosa vanhemmista toimii ohjeiden mukaan”, hän sanoo.

Vanhemmille lähetetyssä viestissä kehotettiin koululaisia myös saapumaan kouluun mieluiten kävellen.

”Tämä on ihan kansanterveydellisistä syistä, en usko että siitä monikaan on eri mieltä”, Tuominen sanoo.

Hänen mukaansa suuri osa oppilaista saapuu noin kahden kilometrin säteeltä kouluun.

”Valtaosa heistä kävelee kouluun. Meillä on noin 350 oppilasta, ja jos tuossa olisi sata autoa pyörimässä niin olisihan se mahdotonta.”