Matinkyläläinen Otto Järveläinen halusi herättää keskustelua, mutta ei sellaista, jollaiseksi se muodostui.

Espoolainen Otto Järveläinen julkaisi sosiaalisessa mediassa sunnuntaina kotikulmillaan kuvaamansa videonpätkän, jossa autoilija ajaa risteyksessä punaista liikennevaloa päin.

Omien sanojensa mukaan hän halusi herättää keskustelua, mutta ei sellaista, joksi se muodostui.

”Sain aika huonon vastaanoton. Kyylä, et sitten keksi muuta tekemistä, v---n pönttö, kai hait kriisiapua”, Järveläinen luettelee kommentteja ulkomuististaan.

”En odottanut punaista mattoa, mutta en myöskään paskamyrskyä.”

Videota oli katsottu sosiaalisessa mediassa maanantaina lähes 5 000 kertaa. Siihen nähden kommenttien määrä oli maltillinen: ”Siellä on noin viisitoista kommenttia, joista kaksi on tärkeitä.”

Tärkeiksi Järveläinen laskee ne, jotka ymmärsivät itse asian eli että punaisiin ajaminen on vaarallista, mutta ikävän yleistä.

Juoksijana muun muassa Instagramissa esiintyvä Järveläinen kertoo olevansa myös jalankulkija ja autoilija. Hänelle ei tee heikkoa noudattaa liikennesääntöjä.

”Ei mulle ole vaikeaa autoilijana odottaa liikennevalon vaihtumista.”

Matinkyläläinen Järveläinen ei ole somevaikuttaja, influensseri, ehdolla kevään eduskuntavaaleissa, eikä edes minkään puolueen jäsen. Hän halusi videolla esittää kantansa ilmiöön, joka on hänen mielestään kääntynyt huonompaan suuntaan.

”En ole autoilijavastainen.”

Liikkuvana ihmisenä 41-vuotias Järveläinen on seurannut punaisiin ajamista niin pitkään, että hänellä on mielestään vertailukohtaa:

”Tämä ei ole mikään ’ennen kaikki oli paremmin’ -juttu. Mutta mun mielestäni kymmenen vuotta sitten todella oli paremmin. Kaksikymmentä vuotta sitten oli huonommin, sitten parani, ja nyt on taas menty huonompaan suuntaan.”

Video on kuvattu Matinkadulla Espoon Matinkylässä, mutta samaa tapahtuu Järveläisen havaintojen kaikkialla pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Helsingissä, jonne hän kulkee työmatkat juosten, metrolla tai . . . autolla.

”Yleisellä tasolla punaisiin ajaminen on lisääntynyt. Esimerkiksi Helsingissä ajetaan keltaisiin surutta. Oikein painetaan kaasua, kun nähdään, että valo on vaihtumassa. Se on tosi vaarallista, kun jalankulkijalle saattaa jo samassa palaa vihreä.”

Olet siis kyttä, kun jäit varmaankin tarkoituksella seuraamaan ja videoimaan?

”Eräs kommentti oli, että tilanne oli lavastettu. Noita tilanteita näkee jatkuvasti, ne on nopeita, ja olisi mahdotonta kaivaa esiin kameraa tai kännykkää. Mulla on bodycam [vartalokamera].”

Eli kyse ei ollut sattumasta?

”Ei, olin menossa Isoon Omenaan ja punttisalille. Tämä sama tilanne on jatkunut vuosia tuossa risteyksessä. Ei saisi tietenkään olla iloinen, että joku ajaa päin punaisia. Mutta halusin herättää keskustelua julkaisemalla videon.”