Kauniaisten aura-autot jättivät lumivallin Espoon puolella olevalle kujalle. Asukkaiden mukaan talvikunnossapito on aiheuttanut päänvaivaa jo pitkään.

Espoolainen Outi Ukkola huomasi torstaiaamuna 19. tammikuuta, että hänen kotikatunsa oli aurattu päästä umpeen. Kauniaisten rajaseudulla Espoossa Omenakujalla melkein 30 vuotta asuneelle Ukkolalle tilanne oli valitettavan tuttu.

”Ongelma on se, että Mariantie on Kauniaisten ja Espoon raja. Ilmeisesti kaupungit ovat keskenään sopineet, että Kauniainen hoitaa Mariantien kunnossapidon ja Espoo hoitaa sen puolella olevat kujat, niin se katkeaa hassusti”, hän kertoo.

Aurauksen kanssa on ollut Ukkolan muistikuvien mukaan joka talvi, vaikka kuvan mukaisia valleja ei ole aina syntynyt.

”Kyllä sen on joka talvi saanut käydä avaamassa jossain vaiheessa, joskus useamman kerran ja joskus vähän harvemmin. Espoolle olemme syrjäkylä”, hän sanoo.

Aiempina talvina Espoo on aurannut Omenakujaa Ukkolan mielestä liian harvoin, mutta tänä talvena kaupungin kunnossapito on ollut hyvää. Nyt ongelmat tulevat hänen mukaansa toisen kunnan puolelta.

Saman vahvistaa Ukkolan kumppani Erkki Komulainen.

”Espoo on tänä talvena parantanut edellisiin vuosiin verrattuna, mutta nyt sitten Kauniaisten puolelta sabotoidaan”, Komulainen sanoo.

Ukkola laittoi lumivallista palautetta Kauniaisten kaupungille. Yleensä hän on yrittänyt puhua asioista suoraan auraajan kanssa, mutta he eivät aina pysähdy tien varteen.

Kauniaisten kaupungin kunnossapitomestari Veli Keski-Kohtamäki tunnistaa Omenakujalle kertyneen lumivallin ja siitä saadun palautteen.

”Kuljettajalla oli ollut vähän kiire silloin ja kyseinen päivä oli vähän kiireinen, sillä meillä oli koneita rikki. Tietääkseni se on yksittäistapaus”, Keski-Kohtamäki kertoo.

Auraajia on ohjeistettu siihen, ettei tieliittymiin saa jättää lumivalleja vaikka tie kulkisi kuntien rajalla.

”Se on ihan itsestään selvää. Jos ongelma on toistunut useammin, niin se on uusi uutinen minulle. Se olisi varmaan korjaantunut kauan sitten, jos siitä olisi joku laittanut palautetta”, Keski-Kohtamäki sanoo.

Lue lisää: ”Pakko karaistua” – Helsingissä on totuttu lamaannuttavaan loskaan

Lue lisää: ”Talvella on aivan helvetillistä” – Helsingin esteettömyys saa lukijoilta täys­laidallisen

Lue lisää: Janne Pyyhtiän pyörä­tuoli juuttuu jatkuvasti ”saatanan keksintöön” – ”Kokeilkaa ite”, hän ärähtää päättäjille