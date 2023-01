Jeri Haapavuo kehitteli armeijan arjesta kiusallisen tarkka­näköisen pelin: ”Huumori on olennainen osa”

Espoolaisen Jeri Haapavuon ideoiman Finnish Army Simulator -pelin ensimmäisessä versiossa pelaaja käy läpi asepalveluksen neljä ensimmäistä viikkoa. Ohjelmassa on marssimista, ampumista, iltavapaita ja sotilaskodin munkkeja.

Kun nuorten aikuisten porukka istuu iltaa ravintolassa tai kokoontuu saunailtaan, puhe kääntyy usein yhteen asiaan: armeijaan.

Jutuissa muistellaan omia palvelusaikoja, jolloin hylsyt lensivät, metsässä tetsattiin ja vääpeli tarkasti kaappeja.

Ennen vanhaan inttijutut ovat olleet nuorten miesten puuhaa, mutta nykyään niiden kertomiseen osallistuvat myös armeijan käyneet naiset.

Onkin ollut vain ajan kysymys, milloin kaikkea tuota pääsee kokemaan virtuaalisesti.

Nyt pääsee.

Finnish Army Simulator on peli, jossa pelaaja käy läpi armeijan peruskoulutusta ja tapaa mitä merkillisimpiä palvelustovereita.

Alokas ja koulutuksessa tarvittavia varusteita ja aseistusta.

Peli-idea lähti espoolaisen Jeri Haapavuon omista armeijakokemuksista vuodelta 2011. Haapavuo on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ammatiltaan IT-projektipäällikkö ja sotilasarvoltaan vänrikki.

”Inttiin mentyäni tajusin heti, kuinka absurdi paikka se on. Seuraava ajatus oli, että jonkun pitäisi tehdä siitä peli”, Haapavuo kertoo.

Ajatus tietokonepelistä oli Haapavuolle luonteva, sillä hän oli viettänyt pelien parissa lapsuutensa ja nuoruutensa.

Jeri Haapavuo on armeijasimulaattori-idean isä.

Ensimmäiset yrityksensä pelien koodaamiseen Haapavuo teki jo alakouluikäisenä.

”Ei siitä valmista tullut, eikä sen jälkeenkään. Yliopistoaikana sitten päätin, että jotain täytyy saada julkaistua”, Haapavuo kertoo.

”Perustin Please Be Patient -osakeyhtiön, ja pian sen jälkeen syntyi ensimmäinen peli. Inttisimulaattori on nyt sitten toinen.”

Päätös armeijaan sijoittuvan pelin tekemiseen syntyi viitisen vuotta sitten. Kun idea alkoi kirkastua ja koodia syntyä, moni muukin kiinnostui pelin tekemisestä.

Lopulta peliä on tehnyt vuosien varrella harrastuspohjalta yhteensä noin 30 ihmistä.

Näkymä kaasunaamarin takaa. Alokas osallistuu naamarin tiiviystestiin myös pelissä.

Finnish Army Simulator julkaistiin 13. tammikuuta, ja sen voi ostaa Steams-verkkokaupasta. Ensimmäinen versio on tarkoitettu Windows-tietokoneille.

”Kyse on early access -versiosta, eli peli on vielä sisällöltään keskeneräinen. Nyt pelaaja voi käydä läpi neljä ensimmäistä palvelusviikkoa. Tarkoitus on, että tänä vuonna tulee vielä ainakin neljä viikkoa lisää”, Haapavuo sanoo.

Pelissä marssitaan, ammutaan, pedataan sänkyä, syödään sotilaskodin munkkeja ja käydään ilta- ja viikonloppuvapailla.

Eli kaikkea sitä, mitä alokas palveluksensa alussa joutuu kokemaan.

”Pelissä kohtaa mitä erikoisempia palvelustovereita, joihin mallia on haettu omista kokemuksista, fanien lähettämistä tarinoista ja netistä kaivetuista muisteloista”, Haapavuo kertoo.

”Moni hahmo on karikatyyrimäinen, sillä huumori on olennainen osa pelikokemusta.”

Simulaattorissa sotilaskodin munkit eivät lihota, toisin kuin tosielämässä.

Pelaajan on huolehdittava kolmesta eri mittarista: sotilaallisuudesta, fyysisestä kunnosta ja mielenterveydestä päästäkseen pelin lävitse.

Mielenterveyteen voi vaikuttaa esimerkiksi se, hyväksyykö naapurin Tainan kutsun tulla kylään viikonloppuvapailla vai ei. Treffit voivat mennä hyvin mutta tuottaa myös ongelmia mielenterveyspuolelle.

”Jos mielenterveysmittari putoaa nollaan, intti loppuu ja joutuu maitojunalla kotiin.”

Pelin sisällä on minipelejä, kuten marssiminen tai ammunta, joissa pelaaja voi ottaa mittaa muista pelaajista ympäri maailman. Hyvin menestynyt nousee korkealle ranking-listoilla.

Haapavuon suunnitelmissa on myös tuoda peliin tulevaisuudessa eri koulutushaaroja, kuten vaikkapa kranaatinheitinkomppanian toimintaa, tai ali- ja reserviupseerikoulun arkea.

Sotilaspoliisi pitää yllä järjestystä Finnish Army Simulatorissa.

Peli saattaa tuoda monelle nostalgisia muistoja omista inttiajoista. Nuorempia poikia ja tyttöjä saattaa kiinnostaa, että tuollaistako siellä tosiaan on.

Herääkin kysymys: onko Puolustusvoimat ollut jo yhteydessä?

”Muutama upseeri on kysellyt hieman sisällöstä ja varmistellut, ettei pelissä ole mitään salassa pidettävää. Puolustusvoimat ei ole kuitenkaan millään tapaa mukana pelin tuotannossa.”