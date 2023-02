Peseytymättömyys, tuijottelu, roiskijat, kellujat, seurustelu altaassa... Muun muassa nämä asiat puhuttavat uimahallien asiakkaita, jotka vastasivat HS:n kyselyyn.

Esille nousi myös muiden yksityisyydestä piittaamaton kännyköiden käyttö.

Vastauksissa toivotaan, että uimahallien henkilökunta valvoisi tiukemmin sääntöjen noudattamista ja säännöistä tiedotettaisiin usealla kielellä ja kuulutuksin, jotta ongelmia ei esiintyisi.

HS kertoi viime keskiviikkona tapauksesta, jossa mies ui alasti Espoon Matinkylän uimahallissa, vaikka uidessa on käytettävä uima-asua. Alaston uimari närkästytti muita asiakkaita.

Viime viikolla HS haastatteli myös uimaria, jonka uintihalut kaikkosivat, kun hän huomasi älypuhelimia käytettävän jopa suihkutiloissa.

Tässä artikkelissa on siteerattu vain niitä vastaajia, joiden henkilöys on toimituksen tiedossa. Vastauksia on lyhennetty ja stilisoitu toimituksessa.

Peseytymättömyys aiheuttaa kanssauimareissa lähinnä ällötystä, moni muu asia taas ärsytystä.

Kännykän kameran näkeminen sen sijaan saa suomalaiseen saunakulttuuriin tottuneenkin tuntemaan olonsa epämukavaksi.

Asiakkaat puhuvat videopuheluja pukuhuoneissa. Siellä otetaan kuvia peilien edessä ja suihkutiloissakin olen nähnyt kuvattavan. Mies, 52, Helsinki Jatkuvasti näkee miehiä porealtaassa puhelimet kädessään. Usein he joko ottavat snappeja tai soittavat videopuhelua. Ei kauheasti huvita mennä porealtaisiin heidän ollessa paikalla. Nainen, 28, Espoo

Uimahallikävijät nostavat kyselyssä esiin myös muita ahdistavia kokemuksia. Seksuaalinen häirintä ei vastausten perusteella vaikuta poikkeukselliselta.

Esimerkiksi masturboijat ovat tuttu näky osalle uimareista. Itsetyydytystä on todistettu niin saunassa, suihkussa kuin terapia-altaassa.

Olen tasaisesti törmännyt pippelin hiplaajiin ja tumputtajiin. Kerta kaikkiaan kuvottavaa, varsinkin kun lapsia on ollut matkassa. Mies, 47 Altaan vieressä istuskelee keski-iän ylittäneitä miehiä, jotka muka keskustelevat, mutta keskeyttävät puheensa ja jäävät tuijottamaan altaisiin käveleviä naisia lähietäisyydeltä. Nainen, 27 Pukuhuoneessa pönäkkä ehkä viisikymppinen mies istui pöydälle ja käänsi kamerakännykkänsä ilman vaatteita oleviin pikkulapsiin. Äijä räpelöi vaakatasossa olevaa vilkkuvaa puhelinta, mutta suojasi sitä sen verran, ettei pystynyt varmuudella sanomaan kuvasiko kaveri oikeasti vai ei. Toiminta näytti siltä, että sitä oli mietitty etukäteen ja ettei ollut ihan ensimmäinen kerta. Mies, 44, Kirkkonummi

Moni vastaaja moittii uimareita siitä, etteivät he huomioi toisia. Uimahalleissa törmää säännöllisesti sellaiseen käyttäytymiseen, joka tuntuu tahalliselta kiusanteolta tai häirinnältä.

Syvään altaaseen tulee kuntouimareiden kaistalle uimataidottomia kellumaan. Nainen, 55 Uin pitempiä matkoja ja teen radan päässä nopean käännöksen. Useamman kerran radan päässä on seissyt toinen uimari, joka lähtee uimaan juuri ennen kuin saavun tekemään käännöstä. Kerran kun huomautin asiasta kohteliaasti, sain vastaukseksi, että ”olen uimamaisteri”. Mies, 45

Muutama uimari kertoo häiritseväksi sen, että miesten pukuhuonetta siivoaa nainen.

Jos miessiivooja kävisi naisten pukuhuoneessa, sitä ei varmasti hyväksyttäisi. Mies, 37

Monia vastaajia häiritsi myös meikeissä, hiukset kuivina ja hajuveden tuoksuisena altaaseen tulleet uimarit.

Suihkun väliin jättäminen ennen uintia näkyy meikin leviämisenä veteen tai hajuveden leijailuna kloorihöyryjen seassa.