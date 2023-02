Oman koiran omistamiselle on nykyisin nokkela vaihto­ehto – ”Haluan harrastaa töiden jälkeen muutakin”

Aina koiran ottamiselle ei ole hyvä hetki, vaikka kuinka kaipaisi lemmikkiä elämäänsä. Yksi vaihtoehto voi silloin olla koirahoitajaksi ryhtyminen. Koirahoitajat kuitenkin muistuttavat, että vaikka työ on antoisaa, siihen liittyy paljon vastuuta.

Koirahoitajana toimiminen on Josanne Lappalaisen mielestä antoisaa, mutta myös raskasta. Parasta on koiran tuoma seura ja se, kun koiraan saa syvemmän yhteyden. Sylissä hoitokoira Milo.

Vaikka kyseessä ei ole pörröisen Milo-koiran oma koti, hän ilmoittaa vieraiden tulosta äänekkäästi. Kun Kilossa sijaitsevan kerrostaloasunnon ovi avautuu, tämä pieni pomeranian tervehtii uteliaasti toimittajaa ja kuvaajaa. Milo hyväksyy vieraat ja kiipeää rohkeasti lattialla istuvan toimittajan syliin rapsutettavaksi.

Parivuotias Milo on espoolaiselle Josanne Lappalaiselle tuttu seuralainen, sillä hän on hoitanut tätä usein. Lappalainen toimii yksityisenä lemmikinhoitajana ja Milon lisäksi hänellä on käynyt säännöllisesti hoidossa monta muuta koiraa.

Lappalaisen kaltaisia, muiden koiria omassa kodissaan hoitavia koirahoitajia on paljon. Työ on kätevä yhdistää esimerkiksi etäopintoihin tai -töihin, ja samalla pääsee viettämään aikaa erilaisten koirien tai muiden lemmikkieläinten kanssa.

”Minulla on ollut omia koiria 20 vuotta. Edellisen koiran jälkeen tuli pysähdys. Ajattelin että nyt haluan mieluummin auttaa muita heidän koiriensa kanssa, jos he vaikka lähtevät matkoille tai muuta”, Lappalainen kertoo.

Monia koirahoitajia yhdistää juuri se, että he ovat koiraihmisiä, mutta syystä tai toisesta heillä ei nyt ole hyvä hetki ottaa omaa koiraa.

Esimerkiksi vantaalaisella lemmikinhoitajalla Hanna Suomalaisella on aina aiemmin ollut koiria.

”Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole omaa koiraa. Sen takia on kiva ottaa hoitokoiria ja päästä sitä kautta elämään sitä koirallista elämää silloin kun haluaa”, hän sanoo.

Kun pennun ottaa, sitoutuu yli kymmeneksi vuodeksi.

”Haluan harrastaa töiden jälkeen muutakin kuin koiria. Jos on täyden päivän töissä, ja koira vaatii kuitenkin sitä tekemistä, että se voi hyvin. Siinä ei sitten riitä aika harrastaa mitään muuta.”

Koirahoitajana pääsee nauttimaan hyvistä hetkistä koirien kanssa, mutta ehtii tehdä myös muuta. Esimerkiksi lenkki- ja ulkoiluseuran saaminen on sekä Lappalaiselle että Suomalaiselle yksi työn parhaita puolia.

”Tulee itsekin niin hyvälle tuulelle, kun koirat ovat yleensä iloisia touhottajia. Saa rapsutella ja vaikka katsoa leffaa koira sylissä”, sanoo Suomalainen.

”Tämä on todella antoisaa, varsinkin kun saa luotua koiraan syvemmän yhteyden”, lisää Lappalainen.

Hänestä on ollut hauskaa huomata, miten inhimillisiä koirat ovat ja kuinka hyvin ne osaavat aistia asioita. Kerran Lappalaisella oli hoidossa hyvin energinen parson jackrussel, kun hän yhtäkkiä tuli todella kipeäksi. Hoitokoira ymmärsi heti tilanteen, rauhoittui ja lepäili yhdessä hoitajan kanssa.

Joskus hoitaja hoitaa koiraa koiran kodissa, mutta usein koira tuodaan hoitajan kotiin. Yleensä omistaja tuo mukana koiran omia leluja ja tarvikkeita.

Vaikka koirahoitajana oleminen on antoisaa ja hauskaa, se ei ole ihan niin helppoa kuin monet ajattelevat.

”Se ei ole vain sitä, että antaa ruokaa, vaan koirien hoitaminen on 24/7 työtä. Siinä on suuri vastuu ja se on ihan erilaista kuin oman koiran kanssa”, sanoo Lappalainen.

Koirahoitajana toimiminen voi tarkoittaa unettomia öitä ja yllättäviä tilanteita.

”On hyvä miettiä ennakkoon, millaiset eläinensiavun taidot itsellä on ja miten saa eläimen eläinlääkäriin, jos sattuu haaveri ja ei esimerkiksi ole autoa käytössä”, muistuttaa Suomalainen.

Toinen koira voi karata päälle, risu voi tökätä silmään tai koira voi sairastua äkillisesti. Suomalainen joutui esimerkiksi kerran viemään yhden kohtutulehduksen saaneen hoitokoiran kiireelliseen leikkaukseen.

Lappalaisella taas korvatulpat päätyivät kerran pienen pinserin vatsaan.

”Aika hyvin osaan ennakoida, etten jätä esille mitään tavaroita, kuten tossuja, jotka koira voisi ottaa. Mutta tulpat olivat jääneet pöydälle ja se nappasi ne salamannopeasti. Sitten vain soittoa eläinlääkärille, että mitä tehdään. Ostin parafiiniöljyä, ja korvatulpat tulivat yön aikana ulos”, Lappalainen kertoo.

Sekä Lappalainen että Suomalainen ovat aloittaneet hoitamalla ensin sukulaisten, kavereiden tai muiden tuttujen koiria.

”Suosittelen tekemään niin. Omien koirien pitäminen on sen verran erilaista. Jos esimerkiksi kavereiden koirien hoitaminen sujuu hyvin, sitten voi siirtyä tällaiseen”, Lappalainen neuvoo.

Hoitokeikkoja löytää helposti erilaisten välityssivustojen kautta. Suomessa on useita eri sivustoja, joiden kautta voi ilmoittautua hoitajaksi ja saada keikkoja. Tällaisia sivustoja ovat esimerkiksi care.com, pawshake.fi sekä uutena tulokkaana pethotel.io.

Suomalainen on toiminut talonvahtina ja lemmikinhoitajana myös ulkomailla. Esimerkiksi Trusted Housesitter -sivun kautta hän on hoitanut lemmikkejä muun muassa Meksikossa, Ranskassa ja Espanjassa.

”Sen sijaan että olisin asunut hotellissa tai Arbnb:ssä olen saanut asumisen ilmaiseksi ja päässyt asumaan kuin paikalliset. Työlle voi siis saada myös tällaista vastinetta. Ja kun rakastaa eläimiä, niin kaikki on plussaa.”