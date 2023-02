Katosiko auto parkkihalliin? Espoolaisessa kauppa­keskuksessa on käytössä nerokas palvelu

Espoon kauppakeskus Lippulaivassa on palvelu, joka auttaa autonsa kadottaneita asiakkaita. Laitteen ruudulle näppäillään rekisterinumero ja laite kertoo auton sijainnin parkkihallissa.

Kauppakeskus Lippulaivan Portier-palvelu auttaa, kun asiakas on unohtanut mihin jätti autonsa.

Tilanne on varmasti monelle autoilijalle tuttu. Auto on pysäköity kauppakeskuksen parkkihalliin, mutta kotiinlähdön hetkellä sitä ei millään löydy.

Edessä näkyy loputon määrä samannäköisiä autoriviä ja paniikki kasvaa – oliko tämä edes oikea kerros?

”Aika monelle käy se, että kun tulee isompaan parkkihalliin ja jättää autonsa, on muutakin mielessä kuin se, että painaisi mieleen, mihin auto jäikään. Miettii, mitä piti ostaa tai kiirehtii vaikka lääkärin vastaanotolle”, kertoo Espoon kauppakeskus Lippulaivan keskuspäällikkö Karoliina Hurmerinta.

Vaikka monelle muodostuu usein tutussa kauppakeskuksessa niin sanottuja vakiopaikkoja, aina kyseinen paikka tai alue parkkihallista ei ole vapaa.

Lippulaivassa on palvelu, jonka tarkoitus on auttaa autonsa kadottaneita asiakkaita. Auton rekisterinumero syötetään ruudulle ja hetken päästä ruudulle ilmestyy kuva autosta sekä kartta, johon auton sijainti on merkitty.

Eri kauppakeskuksissa työskennellyt Hurmerinta on aiemmin uransa aikana törmännyt tilanteisiin, jossa asiakkaan autoa on etsitty jopa henkilökunnan avulla.

”Ei mitenkään päivittäin, mutta on ollut sellaisia tilanteita.”

Portier -niminen palvelu on ollut käytössä uuden Lippulaivan avajaisista lähtien, eli noin vuoden. Sinä aikana ei Hurmerinnan tietojen mukaan ole ollut tällaisia tilanteita.

Asiakkailta ei tosin ole tullut erityisemmin palautetta palvelusta, eikä sen käyttäjämääriä seurata.

”Mutta mitä tuttavilta ja kollegoilta olen kuullut, niin sitä on pidetty kätevänä ja olen itse nähnyt asiakkaiden käyttävän sitä.”

Lippulaivan lisäksi palvelu löytyy myös esimerkiksi Helsingin kauppakeskus Triplasta sekä Helsinki-Vantaan lentokentältä.