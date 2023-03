Espoon urheilijaopiskelijoille tarjotaan pian kurssia henkilöbrändin luomisessa. Mistä on kyse?

Espoossa alkaa ensi syksynä uusi koulutus, jonka avulla urheilijaopiskelijat voivat rakentaa itselleen henkilöbrändiä entistä paremmin eväin.

Henkilöbrändäykseen keskittyvän kurssin ja siihen sopivat materiaalit luotiin Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella yhteistyössä Omnian, Haukilahden ja Leppävaaran urheilulukioiden, Espoon kaupungin ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kanssa.

Opetus alkaa Espoon urheiluoppilaitoksissa.

Mutta mihin urheilijaopiskelijat tarvitsevat henkilöbrändiä?

Tiivistettynä itsensä elättämiseen, sanoo projektin äidiksi esittäytyvä Omnian yhteiskuntasuhdejohtaja Päivi Korhonen.

Ajatus brändäysopetukselle syntyi Korhosen mukaan käytännön tarpeesta. Moni urheilija tarvitsee kaupallisia yhteistyökumppaneita, mutta eivät osaa markkinoida itseään.

Korhonen toimi aiemmin viestintäjohtajana Laureassa. Silloin moni urheilijaopiskelija lähestyi häntä rahapyyntöjen kanssa sillä perusteella, että oli hyvä lajissaan.

”Tiedän tuon, mutta millä erottaudut muista ja miksi juuri sinä”, Korhonen vastasi kyselijöille.

Hän huomasi, että monella ei ollut hajuakaan siitä, miten voisi erottua kaikista muista lajissaan hyvistä urheilijoista.

Kun sama pyyntövirta jatkui uudessa työpaikassa Omniassa, päätti Korhonen ryhtyä etsimään keinoja tukea opiskelijoita. Korhonen näkee tuen suorastaan oppilaitoksen vastuuna. Monet kun tarvitsevat yhteistyökumppaneita elääkseen urheilulla.

Taustatyön kurssille tekivät Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat, joille projekti oli osa opintoja. Korhonen tiesi Laurean viestintäjohtajana jo valmiiksi, millaista yhteistyötä opiskelijoiden kanssa voisi tehdä.

Aiheina ovat esimerkiksi oman persoonan erityispiirteiden pohdinta ja toisaalta myös se, miten talous pysyisi kasassa rahakkaan yhteistyösopimuksen jälkeen. Siis niin, että vuodeksi tarkoitetut sponsorirahat eivät haihtuisi hujauksessa ties minne.

”Haetaan rajoja”, Korhonen kuvailee.

Teoreettisen materiaalin lisäksi kurssille on suunniteltu puhujavieraita, jotka kertoisivat omasta osaamisestaan.

Käytännössä opetus toteutetaan kurssimuotoisena. Sitä, onko brändikurssi pakollinen vai valinnainen, ei Korhonen vielä osaa sanoa. Ainakin vahvasti suositeltava se ainakin tulee olemaan, hän pohtii.

Itsensä brändäämisellä on usein pinnallinen klangi. Siksi taustatyö on tehtävä kunnolla, Korhonen sanoo. Se on kuitenkin tätä päivää, sillä jollakin on joukosta erotuttava.

Eikä henkilöbrändäys ole mikään uusi ilmiö, vaikka termi voi uudelta tuntuakin. Esimerkiksi takavuosien hiihtäjäsuuruus Juha Miedolla on vahva brändi, jonka vuoksi Miedon mämminsyönti kiinnostaa suomalaisia yhä.

Hyvä urheilijan henkilöbrändi korostaa usein terveellisiä elämäntapoja ja itsestään huolehtimista positiivisella sävyllä. Mukana on silti oltava myös jotain persoonallisempaa ja sellaista, joka ei varise heti ensimmäisen vastoinkäymisen myötä, Korhonen sanoo.

”Jotta brändi on pysyvä ja voi kehittyä, sen on oltava aito.”

Kurssista voisi olla hyötyä myös muilla aloilla, Korhonen pohtii. Näin alansa osaavat tekijät esimerkiksi taiteen saralla saisivat oppia itsensä markkinoinnista ja näkyväksi tekemisestä.

”Uskon, että tällainen olisi hyvä ottaa jo ihan koulumaailmaan mukaan.”