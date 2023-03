Haukilahden kauppakeskus haluaa puuttua parkkihallissa häiriköivän nuorisojoukon toimintaan.

Espoon Haukilahden kauppakeskusta piinaavat huonosti käyttäytyvät nuoret.

Muutaman kuukauden ajan etenkin kauppakeskuksen parkkihallissa on kokoontunut joukko nuoria, joiden käytöksen vuoksi osa asiakkaista ei enää edes uskalla käyttää parkkihallia.

”Nyt on sellainen tilanne, että asialle pitää tehdä jotain”, sanoo kauppakeskuksen kiinteistön hallituksen puheenjohtaja Sannamaija Lagus.

Häiriköiviä nuoria on hänen mukaansa yleensä noin kymmenen, ja he ovat iältään arviolta 10–15-vuotiaita, eli osa heistä on vielä alakoulussa.

Joukko on Laguksen mukaan muun muassa töhrinyt hallin seiniä ruoalla ja ulosteella sekä virtsannut parkkeerattujen autojen päälle. Lisäksi he ovat kiipineet kauppakeskuksen katolle.

Lagus julkaisi asiasta kirjoituksen paikallisessa Facebook-ryhmässä etsiäkseen lisää keinoja ongelman kitkemiseen.

”Kyllästyin vittuiluun ja huoritteluun. Tämä ei voi olla näin”, hän perustelee.

Kirjoituksen julkaisun jälkeen Laguksesta alkoi tuntua, että hän tuli avanneeksi Pandoran lippaan.

Hän on saanut lukuisia viestejä nuorten yhä törkeämmäksi muuttuneesta käytöksestä, uhan tunnusta ja jopa avoimesta huumekaupasta hallissa.

Nuorisojoukon käytös on järkyttänyt paikallisia etenkin siksi, että alue on Laguksen mukaan muutoin hyvin rauhallinen.

Ongelmista huolimatta Lagus ei halua syyttää vain nuoria.

Hän uskoo sotkemisen ja häiriköinnin taustalla olevan huomionkipeyttä ja peräänkuuluttaa vastuunottoa vanhemmilta sekä opettajille lisää mahdollisuuksia puuttua häiriöihin.

Toinen syy on Laguksen mukaan energiajuomien käyttö, sillä nuoret vaikuttavat silmin nähden ylivirittyneiltä sokerista ja kofeiinista.

”Tuollaisella pienellä tiitiäisellä se menee ihan suoraan aivoihin.”

Kauppakeskus ei ole jäänyt toimettomaksi. Lagus on ollut jo yhteydessä etsivään nuorisotyöhön.

Lisäksi hän on ottamassa yhteyttä niin alueen kouluihin, poliisiin kuin HOK-Elantoonkin selvittääkseen, voisiko virkavalta lisätä läsnäoloaan alueella ja kauppa kieltää energiajuomien myynnin alle 15-vuotiaille.

Kauppakeskuksessa toimiva ruokakauppa on hänen mukaansa jo palkannut tilanteen johdosta lisää vartijoita.

”Mutta lopulta heilläkin on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen.”

