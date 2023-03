Espoonlahden metroaseman ja kauppakeskus Lippulaivan vieressä, keskellä asutusta pienellä luontokaistaleella nousee luontoa mukaileva, melko huomaamaton rakennus. Se on Espoonlahden kirkko.

Kirkon sisällä matala käytävä johdattaa kirkkosaliin. Kirkkosalin lattia on betonista, se on siisti ja vähäeleinen. Penkkirivit ovat myös pelkistettyjä. Kirkkosalin seinissä on puolestaan muurimaisina osioina luonnonkiveä, joka jatkuu betonina kattoa kohti.

Aika nopeasti huomaa, että Espoonlahden kirkossa on paljon yhtäläisyyksiä Temppeliaukion kirkon kanssa. Temppeliaukion kirkko on helsinkiläinen supernähtävyys, jota turistivirrat ovat ihailleet jo pitkään.

Yhtäläisyys ei ole sattumaa, koska molemmat kirkot ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo (1928–2021) ja Tuomo Suomalainen (1931–1988).

Espoonlahden kirkko sulautuu huomaamattomasti ympäristöönsä.

Taidehistorian tutkielmansa Espoonlahden ja Temppeliaukion kirkkojen arkkitehtuurista tehnyt Tiina Vilkki on saapunut Espoonlahden kirkolle ja lupautunut kertomaan tarkemmin kirkkojen arkkitehtonisista yhtäläisyyksistä.

”Temppeliaukion ja Espoonlahden kirkoissa on molemmissa huomattavan matala eteisaula, joka avautuu kirkkosaliin korostaen sen avaruutta ja kattoikkunoista tulvivaa valoa”, Vilkki kertoo.

”Molempien kirkkojen kirkkosalissa on yhteistä myös se, että kirkkojen alttariristin, kastemaljan ja kynttelikön on suunnitellut sama suunnittelija, taidetakoja Kauko Moisio (1928–2007).”

Molempien kirkkojen sisä- ja ulkotiloissa on niin ikään käytetty samoja rakennusmateriaaleja, kuten luonnonkiveä, betonia ja kuparia.

Espoonlahden kirkon salin seinissä on muurimaisina osioina luonnonkiveä.

Kuvassa Espoonlahden kirkon alttarimalja, jonka on suunnitellut Kauko Moisio. Hän on suunnitellut myös Temppeliaukion kirkon alttarimaljan.

Myös Temppeliaukion ja Espoonlahden kirkkojen uruilla on sama suunnittelija. Ne on suunnitellut urkurakentamo Veikko Virtanen yhdessä arkkitehtien kanssa.

Molempien kirkkojen kirkkosalitkin ovat suurin piirtein saman kokoiset.

”Temppeliaukion kirkossa on parvi, joka Espoonlahdesta puuttuu”, Vilkki kertoo.

Tiini Vilkki on tehnyt taidehistorian tutkielmansa Espoonlahden kirkon ja Temppeliaukion kirkon arkkitehtuurista.

Lisääkin yhtäläisyyksiä kirkkojen välillä löytyy. Annetaanpa arkkitehtuurimuseon vs. tutkimus -ja tietopalvelupäällikkö Petteri Kummalan kertoa havainnoistaan.

Kummala pitää huomionarvoisena sitä, että molempien materiaalina on luonnonkivi.

”Temppeliaukion kirkossa korostuu se, että kirkko on louhittu kallioon. Espoonlahden kirkossa maasto ei näy niin vahvasti kuin Temppeliaukion kirkossa. Temppeliaukion kirkko ei myöskään nouse ylös kuten Espoonlahden kirkko”, Kummala sanoo puhelimitse.

Espoonlahden ja Temppeliaukion kirkoissa on Kummalan mukaan käytetty samojen materiaalien lisäksi samanlaisia rakenteellisia ratkaisuja.

”Molempien kirkkojen seinissä ja rakenteissa on käytetty betonia, toisaalta puun käyttö tuo lämpöä. Kirkoissa on myös huomioitu alttarin sijainti luonnonvalon kiertoon. Molemmissa kirkoissa on paljon muotoja, arkkitehtuuri ei ole suorakulmaista”, Kummala sanoo.

Espoonlahden kirkossa on matala eteisaula kuten Temppeliaukion kirkossakin.

Espoonlahden kirkko nousee kalliolta ylös.

Espoonlahden seurakunnan kirkko vihittiin käyttöön loppuvuodesta 1980.

Espoonlahden seurakunnan historia alkoi jo vuonna 1975. Tuolloin Etelä-Espoon seurakunta jaettiin Kivenlahden ja Olarin seurakunniksi. Sitten Kivenlahden seurakunnan nimi muuttui Espoonlahden seurakunnaksi vuonna 1979.

Uudelta seurakunnalta puuttui oma kirkko. Espoonlahden kirkkoa suunnittelemaan kutsuttiin arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen, jotka olivat Espoonlahden seurakunnan jäseniä. He olivat saavuttaneet tuolloin huomiota Temppeliaukion kirkon suunnittelijana.

Vaikka kallioon louhittu kirkko keräsi huomiota, kaikki eivät kuitenkaan olleet innostuneita Temppeliaukion kirkosta sen valmistuttua vuonna 1969.

”Temppeliaukion kirkon valmistuessa kirkkoa syytettiin kerskarakentamisesta. Temppeliaukion kirkkoa kuten samoihin aikoihin valmistuneita Helsingin kaupunginteatteria ja Finlandia-taloa arvosteltiin siitä, että ne ovat eliittirakentamisen kohteita”, Kummala kertoo.

Temppeliaukion kirkko valmistui vuonna 1969. Kuva vuodelta 2005.

11 vuotta myöhemmin, vuonna 1980 valmistunut Espoonlahden kirkko ei kohdannut samanlaista arvostelua.

”Espoonlahden kirkon valmistuessa yksilöllisyys oli jo arkkitehtuurissa hyväksytympi arvo. Jyrkkä laatikkolinja oli ajanut tuolloin itsensä umpikujaan”, Kummala sanoo.

”Espoonlahden kirkko kiinnostaa arkkitehtuurin ammattilaisia kuten Temppeliaukion kirkko. Arkkitehtuurista tietävät hakeutuvat katsomaan kirkkoa.”

Espoonlahden kirkkoon tehtiin laajennusosa vuonna 1997.

Suomesta löytyy myös toinen Temppeliaukion kirkkoa muistuttava rakennus. Sellainen on Timo ja Tuomo Suomalaisen Ähtäriin suunnittelema, vuonna 1976 valmistunut hotelli Mesikämmen.

”Temppeliaukion kirkkoa, Espoonlahden kirkkoa ja hotelli Mesikämmentä yhdistää se, että rakennuksissa on vahva paikkaan juurruttamisen eetos. Ne kommunikoivat maaston kanssa.”

Timo ja Tuomo Suomalainen ovat suunnitelleet myös Ähtärissä sijaitsevan hotelli Mesikämmenen. Kuva hotellin sisätiloista vuodelta 2016.

