”Raivostuttavaa ja huolestuttavaa” – Espoossa on käynnissä kinkkinen kiista tien­pätkästä

Vanha Lillhemtintie on asemakaavan mukaan kevyen liikenteen väylä, mutta tällä hetkellä se on yksisuuntainen autotie. Espoon kaupunki on valmis muuttamaan asemakaavaa palauttaakseen autoliikenteen tielle pysyvästi.

Kaisa Enqvist seisoo suojatiellä, joka on yhteys Lillhemtinpuistosta Keskuspuiston ulkoilureiteille ja hiihtoladuille. ”Tien oikeassa laidassa näkyy kevyen liikenteen väylä, jonka pitäisi olla tarpeeton, koska autotien paikalla pitäisi kulkea pyöräilylle ja jalankululle varattu tie”, Enqvist sanoo.

Kahta espoolaista asuinaluetta yhdistävästä tiestä on muodostunut Espoossa vuosien kiista. Kaupunki on pyrkinyt saamaan aiemmin kevyen liikenteen väyläksi muuttamansa tien takaisin autoliikenteelle ja on joutunut selvittelemään liikennemerkkijärjestelyjään hallinto-oikeudessa. ”Se ei ole millään lailla perusteltua, järkevää tai vastuullista verorahojen käyttöä”, puuskahtaa Kaisa Enqvist. Enqvistin koti sijaitsee Suurpellon alueen perällä Maakirjantiellä, joka jatkuu Vanhana Lillhemtintienä Lillhemtin pientaloalueelle. Vuonna 2017 voimaan tulleen asemakaavan mukaan Vanha Lillhemtintien oli tarkoitus muuttua kevyen liikenteen väyläksi, kun uusi Lillhemtiä ja Suurpeltoa yhdistävä kokoojakatu Lillhemtintie otettiin käyttöön marraskuussa 2019. Uusi reitti aiheutti autoilijoille vanhaan verrattuna noin 1,5 kilometriä ylimääräistä matkaa. ”Tie ehti olla suljettuna noin vuoden verran. Uuden yhteyden varrella oli silloin kuitenkin Suurpellon päässä rakennustyöalue, joka aiheutti hetkittäin ruuhkaa Opinmäen koulukeskukselle. Vanha autoyhteys avattiin, koska siitä tuli niin kovasti palautetta kaupungille”, Enqvist kertoo. Asiasta tehtiin adressi, jossa vaadittiin vanhan yhteyden avaamista. Se keräsi reilut 650 allekirjoitusta. Tieyhteyden avaamisesta uudelleen jätettiin myös valtuustoaloite, jota käsiteltiin toukokuussa 2020. Aloitteessa vaadittiin alueen Suurpelto III -asemakaavan uudelleenkäsittelyä Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien osalta tai muita toimia Lillhemtin yhteyksien sujuvoittamiseksi sekä HSL:n bussilinjan 118B päätepysäkin siirtämistä. Kun aloitteen käsittelyä jatkettiin lokakuussa 2020, virkamiesten aloitevastauksessa todettiin, ettei Maakirjankadun avaamiselle ole perusteita liikenteen sujuvuuden tai Opinkylän koulun turvallisuuden kannalta. Kaupunginhallitus oli eri mieltä ja puski läpi päätöksen autoliikenteen avaamiseksi yksisuuntaisesti Lillhemtistä itään viiden vuoden ajaksi. ”Nyt rakennustyöt ovat valmistuneet ja sinänsä siellä ei ole mitään todellista perustetta autoliikenneyhteydelle Vanhan Lillhemtin tien kautta”, Enqvist sanoo. Tie avattiin yksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle Lillhemtistä Suurpellon suuntaan viranhaltijapäätöksellä voimassaolevan asemakaavan vastaisesti marraskuussa 2020. Väliaikaisen liikennemerkkiohjauksen päätettiin olevan voimassa vuoteen 2025 asti. Asiasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen liikennemerkki­suunnitelmasta toukokuussa 2022. Kaupunginhallitus päätyi hakemaan asiasta valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten päätös ei ole lainvoimainen. Toisin sanoen autoliikenne Vanhalla Lillhemtintiellä jatkuu toistaiseksi. Syksyllä 2022 kaupunki järjesti asukastilaisuuden Henttaan liikennejärjestelyihin liittyen sekä teetti muiden liikennetutkimusten ohella ulkopuolisen asiantuntijan arvion liikennetilanteesta. WSP Finlandin tekemässä selvityksessä todetaan, että liikennemäärien perusteella Maakirjantien avaamiselle kaksisuuntaiselle autoliikenteelle ei ole tarvetta pelastusajoneuvojen kulkua lukuun ottamatta. Viime joulukuussa Espoon kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu­keskusta käynnistämään pikaisesti asemakaavan muutosprosessin kaksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen avaamiseksi ja kiirehtimään kaavamuutosta. Kaupunginhallitus vaati myös toimenpiteitä, joiden avulla kaksisuuntainen liikenne tulisi voimaan jo ennen itse uuden asemakaavan voimaantuloa. Maakirjantiellä asuva Enqvist kokee, että tiellä asuvilta on kyllä kysytty mielipidettä, mutta sitä ei ole kuunneltu. ”Suurpellossa asuvien kannat jätettiin huomiotta. Meidän kohdallamme raivostuttavaa ja huolestuttavaa on erityisesti se, että tien loppupään kaikki tontit kaupunki myi sillä perusteella, että ne tulevat päättyvän tien varteen”, Enqvist kertoo. ”Tuntuu oudolta, että olemassa oleva kaava puretaan siksi, että autoilijat haluavat päästä johonkin nopeammin. Miten kaupunki kuvittelee, että Espoossa saadaan jatkossa mitään asemakaavaa ajettua läpi, kun tästä tulee ennakkotapaus?” Kaisa Enqvistin mukaan Maakirjantien talot on rakennettu ajoradan viereen, koska sen oletettiin muuttuvan kevyen liikenteen väyläksi. ”Meillä on piha-alueiden lumenkasauspaikka talomme vieressä, niin että talvisin siinä on hervoton kasa lunta, jolloin pihasta ei näe kunnolla tielle.” Enqvist ei asu kuvan talossa. Espoon kaupungin asemakaavainsinööri Anni Malila on mukana suunnittelemassa uutta asemakaavaa, jossa tie avataan kaksisuuntaiselle liikenteelle. Kaavamuutoksen suunnitteluvaihe on Malilan mukaan vasta aluillaan. Alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo päättyy huhtikuun 4. päivänä, minkä jälkeen kaavasuunnitelman tekemisessä menee muutamia kuukausia. ”Yritämme 2023 syksyllä saada tämä hyväksymisvaiheeseen, koska kaupunginhallitus on kehottanut meitä hoitamaan asian mahdollisimman nopealla aikataululla”, Malila kertoo. ”Tämä on tosin kaava, josta aika varmasti valitetaan. Jos asia menee korkeimpaan hallinto-oikeuteen, asiassa voi mennä vähän käsittelyistä riippuen vuodesta ehkä kolmeenkin vuoteen.” Malila kertoo, että kaksisuuntaista liikennekäyttöä varten tarvittavat toimenpiteet tarkentuvat suunnittelun edetessä. Muutoksien kustannuksista ei myöskään ole vielä arvioita. Kaupunginhallitus on kuitenkin ajamassa tien kaksisuuntaista käyttöönottoa jo ennen uuden asemakaavan voimaantuloa ja sen mukana tulevia toimenpiteitä. "Meidän tavoitteemme on, että tie olisi tarpeeksi turvallinen ennen kuin se otetaan käyttöön uudessa käyttötarkoituksessa", Malila sanoo. "En osaa arvioida, miten asia tulevaisuudessa tulee menemään. Tästä saattavat poliitikot päättää jotain muuta kuin me ajattelemme ratkaisuiksi, mutta meidän päätavoitteenamme on tien turvallisuus."