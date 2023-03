Uuden Matinkylän uimahallin jatkuvat ongelmat herättävät ihmetystä kävijöissä. Nyt yksi miesten puolen kahdesta saunasta on ollut pidempään poissa käytössä lauteiden huonon kunnon vuoksi.

Yksi Matinkylän uuden uimahallin miesten saunoista on ollut poissa käytössä jo pidemmän aikaa. Tilanne on saunojille turhauttava, sillä varsinkin viikonloppuisin toisesta käytössä olevasta saunasta ei aina riitä kaikille laudepaikkaa. Lukijan kuva.

Vasta vuoden täyttävä Matinkylän uimahalli kamppailee edelleen ongelmien kanssa.

Aikaisempien vikojen joukkoon on kuulunut muun muassa haasteet pukuhuoneiden sähköisten kaappien kanssa, epäkäytännöllisen korkeat saunan lauteet, toimimattomat hanat ja jatkuvasti rikki menevät saunojen lasiovet.

Useat ongelmat on saatu korjattua, mutta uusia ilmaantuu. Nyt yksi miesten puolen saunoista on ollut pidempään poissa käytöstä.

Säännöllisesti uimahallissa vieraileva Tapio Häivä muistelee, että sauna olisi ollut poissa käytöstä jopa kuukauden.

Asia herättää ihmetystä ja keskustelua saunojien kesken toisessa, yhä toiminnassa olevan saunan lauteilla.

”Joka kerta siitä tulee puhuttua, viimeksi eilen kävin uimahallissa ja asia herätti tunteita. Kukaan ei oikein tiedä, mistä se johtuu. Kassallakaan ei osattu vastata miksi sauna on poissa käytöstä, kun kysyin”, Häivä sanoo.

Yksi kanssasaunojista kävi jopa käytöstä poistetussa saunassa kurkkimassa, mutta mitään näkyvää vikaa ei ollut havaittavissa.

Matinkyläläiset saivat odottaa uutta uimahallia pitkään. Huhtikuussa vuonna 2022 se avasi vihdoin ovensa kävijöille.

Vaikka yksi sauna on edelleen käytössä, ongelma on se, ettei sen kapasiteetti oikein riitä kaikille halukkaille saunojille. Häivän mukaan ongelma korostuu, kun kävijöitä on paljon.

”Viikonloppuna kun kävin, niin ajoittain ei ollut kuin seisomapaikkoja saunassa.”

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen vahvistaa, että yksi miesten saunoista on poissa käytöstä.

”Lauteiden kunto estää käytön. Se on hetkellisesti poissa käytöstä ja yritetään saada se parin viikon sisään taas käyttöön”, Lehtinen kertoo.

Mitä se tarkoittaa, että lauteiden kunto estää käytön?

”Lauteissa on juuri nyt hieman korjattavaa. Uimahallin käyttö on niin kova, että täytyy varmistaa niiden turvallisuus.”

Matinkylän uimahalli on mitoitettu noin 400 000 kävijälle vuodessa. Kävijöitä oli esimerkiksi viime vuoden loppupuolella noin 25 000-30 000 kuukaudessa.

Moni on ihmetellyt miten uudessa, 33 miljoonan euron uimahallissa voi olla niin paljon vikoja.

”Se on normaalia, kun uusi halli otetaan käyttöön, että kahden vuoden takuuaikana on vikoja ja puutteita, joita korjataan. Jotenkin niitä nyt vain on sattunut olemaan tässä paljon”, hän sanoo.

Korjauksia viivyttää hänen mukaan hieman myös se, että hallin huoltotauko on lyhyt ja aina vain kerran viikossa tiistaiaamuisin. Kaikkia korjauksia ei aina saada hoidettua sen ajan puitteissa.

Yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa korjauksia pyritään kuitenkin hoitamaan nopeasti eteenpäin.

”Espoo.fi-sivun kautta on tullut kävijöiltä paljon palautetta. Olemme sinne yrittäneet kirjoittaa, että olemme tietoisia asiasta ja yritämme saada asiat korjattua mahdollisimman pian.”

Monet viat onkin jo korjattu ja se saa kävijöiltä kiitosta.

”Se on hyvä, että niihin aikaisempiin puutteisiin on vastattu. Saunakaiteet on esimerkiksi tulleet saunaan ja pukuhuoneen kaapeista on poistunut ongelmat. Niitä oli joskus pitkät rivit rikki, mutta nyt on korjattu”, sanoo Tapio Häivä.