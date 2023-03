50 parhaan ravintolan listalta 34 ravintolaa on Helsingistä. Espoosta ravintoloita on yksi ja Vantaalta ei yhtään.

Helsingissä toimiva ravintola Palace valittiin Suomen 50 parasta ravintolaa -listauksen ykköseksi. Suomen 50 parasta ravintolaa perustuu ruoka-alan ammattilaisten valtakunnalliseen, vuosittaiseen äänestykseen. Äänestykseen osallistui lähes 400 henkilöä.

50 parhaan ravintolan listalla oli 34 ravintolaa Helsingistä, Espoosta ravintoloita oli ainoastaan yksi. Vantaalta listalle ei mahtunut ainuttakaan ravintolaa.

Espoon ainoa listalle mahtunut ravintola oli Tapiolan kauppakeskus Ainoassa toimiva Bistro O Mat Tapiola, joka oli sijalla 40.

Lue lisää: Suomen 50 parasta ravintolaa valittiin

Millaiset ovat tunnelmat Espoon yksinäisessä menestyjäravintolassa?

”Hyvältä tuntuu. Samalla on kyllä hieman haikeakin olo. Aikaisempina vuosina listalla on ollut Tapiolan ravintolan lisäksi myös Kirkkonummen ravintolamme”, Bistro O Mat -ravintolan ravintoloitsija Päivi Palovaara kertoo.

Miksi 50 parhaan ravintolan listalle mahtui vain yksi ravintola Espoosta eikä ainuttakaan Vantaalta? Palovaara arvelee, että äänestyksen luonne saattaa selittää tulosta.

”Äänestykseen osallistuvat ravintola-alan ammattilaiset, joista moni on pääkaupunkiseudulta. Äänestyksessä voi äänestää ravintolaa, jossa on käynyt vuoden aikana. Ehkä tämä on vaikuttanut äänestystulokseen.”

Bisto O Mat -ravintola on toiminut Kirkkonummella vuodesta 2010 lähtien. Espoon kauppakeskus Ainoan ravintola avattiin vuonna 2019.

”Tarjoamme hyvää ruokaa skandinaavisista ruoka-aineista. Ruokalistan tarjonta on burgereista entrecoteen. Lounaan tarjoamme pöytään”, Palovaara kertoo ravintoloiden konseptista.

Palovaara sanoo, että kilpailu on tällä hetkellä kireää ravintola-alalla.

”Nyt kilpaillaan yleisesti ottaen siitä, lähteekö ihminen ravintolaan vai kokkaako hän kotona. Espoossa on yhä enemmän huippuravintoloita, niitä on nyt noin 20.”

Espoolaiset yritykset saattoivat takavuosina viedä usein yritysvieraansa syömään helsinkiläisravintolaan espoolaisen ravintolan sijaan. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut.

”On paljon espoolaisyrityksiä, jotka käyttävät Tapiolan ravintolaamme. Yritykset käyttävät espoolaisravintolaa, koska yritykset majoittavat vieraansa hotelliin, joka sijaitsee Espoossa. Kirkkonummella saattaa olla, että yritys vie vieraansa ravintolaan Espooseen tai Helsinkiin, koska vieraat majoittuvat Espoossa tai Helsingissä.”

Bistro O Mat avaa ensi syksynä kolmannen ravintolan niin sanottuun Lyyra-kortteliin Helsingin Hakaniemeen.