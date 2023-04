Matinkylän entisen ratsastuskoulun tontille ehdotetaan nyt muutakin kuin hevosiin liittyvää toimintaa. Lähialueen asukkaat ovat ideoineet muun muassa hyvinvointipuistoa ja terapiapuutarhaa.

Matinkyläläiset ovat yhdessä Matinkylä-seuran kanssa ideoineet runsaasti erilaisia käyttötarkoituksia Matinkylän entisen ratsastuskoulun tontille.

Ideoita on ollut monenlaisia: kotieläinpuisto, hyvinvointipolku, eläinavusteista terapiaa tai lampaita ja lehmiä hoitamaan ympäristöä.

”Tallitontti on seissyt tyhjillään niin kauan. Kokosimme ja keräsimme asukkailta näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, mitä kaikkea siinä voisi olla. Ja sieltähän tuli kaikkea pörriäispuutarhasta hyvinvointipuistoon”, kertoo Matinkylä-seuran puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen.

Kaikki ehdotukset liittyvät vahvasti hyvinvointiin ja luontoon ja niin sanottuun green care -konseptiin. Siinä ideana on luonnon tai maaseutuympäristön avulla tukea ihmisten hyvinvointia.

”On paljon tietoa siitä, kuinka eläimiä voi käyttää niin koululaisten kuin vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Ja tuossahan olisi aivan erinomainen paikka sellaiselle toiminnalle, joka toisi vähän monipuolisemmin hyvinvointia kuin pelkkä ratsastusalue.”

Ratsastustoimintakin on tietysti hyvä, hän korostaa. Tontin sijainti ja koko kuitenkin tarjoaisivat erinomaiset puitteet myös laajemmalle eläimiin ja luontoon liittyvälle toiminnalle.

Entisen ratsastuskoulun tontti sijaitsee halutulla paikalla kehittyvässä Espoossa. Naapurissa on sekä Rantaraitti että Suomenojan lintukosteikko.

Ideoista alettiin keskustella noin vuosi sitten, ja syksyllä ne kerättiin paperille. Niiden pohjalta kaupunginvaltuutetut Inka Hopsu (vihr) ja Meri Löyttyniemi (vihr) tekivät maaliskuun loppupuolella valtuustoaloitteen.

Jokin eläimiin, luontoon ja hyvinvointiin liittyvä toiminta, kuten erilaiset laiduntavat eläimet tai eläinavusteinen toiminta, toimisi Hopsun mielestä hyvin tontilla.

”Kotieläintilalle ja sen tyyppiselle olisi tosi paljon tilausta. Erilaisista hoivakoirista, hoivapupuista ja hoivakanoista tulee hyvää palautetta. Kaupungissa elävillä ihmisillä on tarve sellaiseen, ja tuohon kohtaan se soveltuisi oikein hyvin”, hän sanoo.

Espoon kaupungin ensisijaisena ajatuksena on kuitenkin ollut löytää tontille uusi vuokralainen, joka jatkaisi ratsastamiseen liittyvää toimintaa. Espoon kaupungin tonttiyksikön maankäyttöinsinööri Kalle Mäkäräinen kertoi joulukuussa HS:lle, että tontti on asemakaavassa määritelty juuri hevosurheilukeskukseksi.

”Nykyinen asemakaava ei ole hirveän joustava. Jos muunlaista toimintaa haluaisi tulevaisuudessa harjoittaa, pitäisi hakea poikkeamista asemakaavasta tai ihan asemakaavamuutosta”, hän kommentoi tuolloin.

Kalastajantiellä sijaitseva tontti on seissyt tyhjillään jo yli kolme vuotta. Etelä-Espoon ratsastuskoulun toiminta loppui, kun siellä tapahtuneet eläinsuojelurikokset paljastuivat vuonna 2020.

Vanhat rakennukset ovat myös joutuneet toistuvasti tuhopolton kohteeksi.

Espoon kaupunki yritti jo 2021 huutokaupata tontin vuokraoikeutta. Huutokauppa ei johtanut sellaiseen tarjoukseen, jonka kaupunki olisi ollut valmis hyväksymään.

Sittemmin kaupunki päätti itse purkaa vanhat ja ränsistyneet rakennukset ja sen jälkeen ryhtyä vuokralaisen etsintään uudestaan.

Purku-urakka käynnistyi helmikuussa ja sen on määrä valmistua kevään aikana. Rakennuksia on purettu, ja tonttia on myös ennallistettu edellisen vuokralaisen jäljeltä – ratsastuskentältä on esimerkiksi poistettu kumirouhetta.

Tältä näytti vielä joulukuussa tontilla. Romahtamispisteeseen ränsistyneet vanhat rakennukset on nyt purettu.

Valtuustoaloite luontohyvinvointipuistosta Matinkylän tallin tontille on jätettiin 20. maaliskuuta. Seuraavaksi kaupungin virkamiehet valmistelevat siihen vastauksen, jonka kaupunginhallitus käsittelee.