Tällainen on vieras­kielisille jaettava ”Esbox” – Inspiraatio äitiys­pakkauksesta

Äitiyspakkauksesta ideansa saanut lahjalaatikko sisältää muun muassa Muumikeksejä, Finlayson-lautasliinoja ja konserttilippuja.

Torstaina Otaniemessä jaettiin Espoon kaupungin ensimmäinen ”kansainvälisille osaajille” suunnattu lahjalaatikko.

Esbox-nimeä kantava laatikko on saanut inspiraationsa äitiyspakkauksesta.

”Suomihan on kansainvälisesti tunnettu äitiyspakkauksesta. Ajatus on, että siinä saa yhteiselon alkutaipaleella tarvittavia tarvikkeita. Tässä samaa logiikka sovelletaan tilanteeseen, jossa yritys rekrytoi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvan työntekijän”, kertoo ideasta vastannut Espoon kaupungin elinkeino- ja työllisyysyksikön erityissuunnittelija Melissa Arni-Harden.

Kyseessä on kokeilu ja laatikko jaetaan ainakin näin alkuun vain muutamalle henkilölle. Laatikon sai hakea Espooseen muuttava – tai jo muuttanut – henkilö, josta on tullut työpaikkansa ensimmäinen vierasta kieltä äidinkielenään puhuva työntekijä.

Hakemuksen sai lähettää joko osaaja itse, uusi työnantaja tai uudet työkaverit. Hakuaika päättyi maaliskuun lopussa. Hakemuksia tuli parikymmentä, mutta suurin osa näistä ei täyttänyt kampanjan kriteerejä. Työpaikan piti esimerkiksi sijaita pääkaupunkiseudulla.

Ajatuksena on, että laatikon sisältämät tarvikkeet voivat toimia eräänlaisina vapaamuotoisen keskustelun jäänmurtajina työpaikalla.

”Puhutaan usein siitä, että kahvihuone on näissä tilanteissa se vaikein paikka. Se on se tulikoe, että pääsevätkö vieraskieliset työyhteisön sisään. Siksi laatikossa on muun muassa erilaisia kahvihuonetarvikkeita, kuten kahvipaketti, muumikeksit ja suklaalevy.”

Mukaan pyrittiin valitsemaan sellaisia brändejä, jotka ovat aikoinaan ulkomailta Suomeen muuttaneen osaajan perustamia – kuten esimerkiksi Finlayson ja Paulig.

Laatikko sisältää myös lippuja, joilla pääsee tutustumaan Espoon vapaa-ajan tarjontaan. Laatikossa on esimerkiksi lippuja Tapiolan Sinfoniettan konserttiin, Glims-museoon, Weegee-näyttelykeskukseen ja Luontokeskus Haltiaan.

Ensimmäinen laatikko jaettiin 27. huhtikuuta tuoreelle espoolaiselle Valerie Theodoralle. Indonesiasta Espooseen viime syksynä muuttanut Theodora opiskelee insinööriksi Aalto-yliopistossa. Hän sai lähes heti Suomeen muutettuaan työpaikan Skyfora-nimisestä startup-yrityksestä.

Indonesialalainen Valerie Theodora vastaanotti Esbox-lahjalaatikon 27.4. Otaniemessä. Mukana tilaisuudessa oli myös Sini Karhunen ja Svante Henriksson Theodoran uudelta työnantajalta Skyforalta.

