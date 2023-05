Vuosi sitten toukokuussa kansanedustaja ja pastori Antero Laukkanen täytti 64 vuotta. Samana päivänä hänellä todettiin ALS. Se on tauti, jossa lihakset heikkenevät ja surkastuvat. Lopulta ihminen kuolee.

Asunto sijaitsee Espoon Gumbölessä, ja sen ovelle johtaa loiva luiska. Kotiovi avautuu sähköisesti ja sulkeutuu itsekseen.

Se on hyvä, sillä täällä asuu ihminen, joka ei kykene kävelemään eikä edes liikuttamaan sormiaan. Hän on kaksi kautta kristillisdemokraattien kansanedustajana eduskunnassa toiminut Antero Laukkanen. Hän on myös vapaan kristillisyyden suunnan pastori, rukoustilaisuuksien puhuja, Espoon kuntavaltuutettu ja sosiaalineuvos.