Espoolainen yritysneuvoja Irene Matinpalo kohtaa satoja yrittämisestä haaveilevia ihmisiä vuodessa. Kaikki yritysideat eivät kuitenkaan ole kannattavia ja hyvän yritysneuvojan kuuluu sanoa myös se ääneen.

Parasta yritysneuvojan työssä on nähdä asiakkaan menestyvän. Espoolainen yritysneuvoja Irene Matinpalo kohtaa satoja aloittelevia yrittäjiä vuodessa ja on nähnyt monen haaveen toteutuvan.

”Hienoimpia hetkiä on, kun kuljen esimerkiksi Isossa Omenassa, Sellossa tai Jumbossa ja näen, että siellä se minun kätilöimäni yritys vielä porskuttaa vuosienkin jälkeen”, Matinpalo kertoo.

Sekin tuntuu hienolta, kun asiakas soittaa kertoakseen, että on juuri voinut pitää ensimmäisen kunnon lomansa.

”Se kertoo siitä, että on saanut aikaiseksi kannattavaa yritystoimintaa.”

Irene Matinpalon mukaan yritysneuvonnan asiakkaat ovat keskenään hyvin erilaisia.

Matinpalo on antanut yli kahdeksan vuoden ajan ilmaista yritysneuvontaa Yritys Espoolla eli Espoon seudun uusyrityskeskuksella. Kyseessä on pääosin kaupunkien ja kuntien rahoittama palvelu aloitteleville yrittäjille. Vastaavia löytyy ympäri Suomen osana uusyrityskeskuksen verkostoa.

Vuosien aikana Matinpalolla on ollut reippaasti yli tuhat asiakasta.

Uusia yrityksiä ei kuitenkaan ole syntynyt ihan samaan tahtiin. Kaikki yritysideat kun eivät välttämättä ole kannattavia.

”Hyvän yritysneuvonnan lopputulos voi olla myös se, ettei asiakas perustakaan yritystä. Olen saanut asiakkailta paljon kiitosta siitä, että olen sanonut suoraan, ettei yritystä kannata perustaa”, Matinpalo kertoo.

Yrittäjyys ei ole aina ruusuilla tanssimista. Yksi tärkeimpiä tehtäviä Matinpalon työssä on käydä asiakkaan kanssa läpi sitä, onko tällä riittävät resurssit – niin henkiset kuin taloudelliset – lähteä yrittäjäksi.

”Yksi asia, johon törmään jatkuvasti on pääoman puute. Jos ei ole säästöjä taustalla, on tosi vaikea perustaa yritystä. Harva yritys lähtee heti pyörimään. On aika vähän toimialoja, joissa kassavirta käynnistyy heti”, hän sanoo.

Toinen tavallinen sudenkuoppa on se, että yritysideasta on puhuttu vain kavereiden ja läheisten kanssa.

”Usein silloin vain kannustetaan, että ’totta kai sinun kannattaa perustaa yritys, olet tosi hyvä siinä mitä teet’. Ei ole välttämättä saatu objektiivista kuvaa omasta yrittäjäpohjasta.”

Varsinkin yksinyrittäjänä toimiminen vaatii Matinpalon mukaan paljon henkisesti. Yrittäjyydestä haaveilevan on pohdittava, onko varmasti valmis toimimaan epävarmassa markkinatilanteessa. Etenkin viimeiset kolme vuotta ovat olleet varsinaista vuoristorataa monelle yrittäjälle.

Asiakkaat ovat keskenään hyvin erilaisia. Maahanmuuttajat ovat yksi suurimmista ryhmistä – heitä on lähes puolet asiakkaista – mutta mukaan mahtuu myös paljon muita. Keväisin käy kasvavissa määrin nuoria 2000-luvulla syntyneitä, jotka luovat itselleen yrittäjyyden kautta esimerkiksi oman kesätyön.

”Yksi iso trendi parin viimeisen vuoden aikana on myös ollut terveydenhuoltoalalta poistuvat henkilöt, jotka perustavat yrityksiä. Pako siltä alalta näkyy tässä työssä”, hän sanoo.

Vaikka asiakkaat ovat erilaisia, moni aloitteleva yrittäjä kohtaa samankaltaisia haasteita. Esimerkiksi yrittäjyyden alkutaival koetaan usein byrokraattisena. Tätä Matinpalo ei kuitenkaan itse allekirjoita.

”Minun on vaikea puhua byrokratiasta, koska omasta näkökulmastani meillä ei ole Suomessa byrokraattista. Digitalisoitumisen myötä niin moni asia on helpottunut, ja esimerkiksi lähes kaikki rekisteröinti- ja lupa-asiat ovat siirtyneet verkkoon.”

Irene Matinpalo saa asiakkailtaan erinomaisia arvioita, ja osa haluaa jälkeenpäin muistaa yritysneuvojaa pienellä kiitoksella. Joskus esimerkiksi ravintolan perustaneet asiakkaat ovat kiikuttaneet ruoka-annoksia Matinpalolle tämän työpaikalle Otaniemeen.

Toisaalta se, että kaikki hoituu helposti verkossa, tarjoaa myös mahdollisia sudenkuoppia. Kun asiat hoituvat nopeasti ja helposti, voi olla paljon nyansseja, joita ei ole täysin ymmärtänyt.

”Se voi aiheuttaa sen, ettei asiakas ymmärrä, mihin kaikkeen sitoutuu. Siitä se byrokratia sitten alkaa, kun ajautuu miinaan.”

Verotus, eri yrittäjyyden muodot ja yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL, ovat asioita, joista liikkuu myös paljon virheellistä tai vanhentunutta tietoa.

Maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla voi myös tulla kulttuuriin liittyviä yllätyksiä.

”Liikeidea, joka on toiminut heidän kotimaassaan, ei välttämättä toimi meillä. Ja jos vaikka tulee maasta, jossa on 48 miljoona asukasta, voi olla vaikea ymmärtää, kuinka pienet markkinat meillä lopulta on Suomessa. Kun meitä tosiaan on vain se viisi miljoonaa.”

Vuosien varrella Matinpalon asiakkaat ovat luoneet valtavan määrän yrityksiä eri toimialoille. On kauneudenhoitoalan ja rakennusalan yrityksiä, ravintoloita, terveys- ja hyvinvointialan yrityksiä. Tämän seurauksena Matinpalosta onkin kahdeksan vuoden aikana tullut varsinainen erilaisten asiantuntijoiden tietopankki.

”Nykyisin omasta tuttavapiiristäni tulee usein soittoa, että mistä löytyy esimerkiksi hyvä korjausompelija tai puuseppä. Se on hyvä suola tässä työssä, että oppii hyvin eri alojen asiantuntijoita. Ja toki tosi mielelläni puffaan omia asiakkaitani.”