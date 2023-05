Tapiolassa torstaina romahtanut väliaikainen silta oli tarkastettu alle viikko ennen onnettomuutta.

Tapiolassa romahtaneen väliaikaisen sillan kunnossa ei havaittu puutteita alle viikkoa aiemmin tehdyssä tarkastuksessa.

Lähellä Tapiolan metroasemaa sijainnut silta romahti torstaina aamupäivällä. Onnettomuudessa loukkaantui 27 ihmistä, joista suurin osa oli koululaisia.

HS:n saaman raportin mukaan sillan kunto oli tarkastettu viimeksi viime viikon perjantaina, eikä sen kunnossa ollut huomautettavaa.

Työturvallisuusyritys Tapaturva oy:n toimitusjohtaja Juha Merjama kävi raportin läpi HS:n pyynnöstä.

”Tämän perusteella se on ollut ihan hyvässä kunnossa oleva teline”, Merjama sanoo.

Yksi olennainen luku on pintakuorma, eli kuinka monen kilon painon per neliömetri sillan on laskettu kestävän. Tapiolan sillan luku oli 250 kiloa per neliömetri, joka sopi sillan käyttötarkoitukseen.

Raportti näyttää laajuudeltaan tavanomaiselta. Vastaavanlaiset rakennelmat tarkastetaan yleensä viikon välein, Merjama kertoo.

Sitä, olisiko sillan romahtamisesta ollut näkyviä viitteitä, ei Merjama voi arvioida kohdetta tarkemmin näkemättä.

Tarkastuksessa käytiin raportin mukaan läpi sillan perustus, pystytuet, vaakasiteet ja kannattajat, sivu- ja päätyvinositeet, ankkurointi, työtasot, suojakaiteet, nousutiet, telinetarkastuskortti sekä telinepeitteet.

Kaikki olivat raportin mukaan kunnossa.

Aiemmin perjantaina Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtava tutkija Kai Valonen kertoisillan pudonneissa poikittaispalkeissa olleen vääntymiä.

”Voi olla, että vaurio ei näy silmällä mutta rakenne voi hajota, jos siihen kohdistuu kuormaa”, Valonen kommentoi tarkastusta.

Otkes jatkaa tapauksen tutkintaa. Tutkinnan arvioidaan kestävän 6–12 kuukautta.