Food Market Herkku Tapiolan taru tulee päätökseensä. HOK-Elannon mukaan kyseiselle kauppapaikalle sopii paremmin S-market.

Espoon Tapiolan Food Market Herkku sulkee ovensa kesäkuun loppupuolella ja uuden S-marketin on määrä avautua syyskuun aikana. Kauppa sijaitsee kauppakeskus Ainoassa.

"S-marketin konsepti sopii tälle kauppapaikalle Food Market Herkkua paremmin”, HOK-Elannon Food Market Herkku- sekä S-market-ketjuista vastaava toimialajohtaja Kimmo Nikula kertoo toukokuun alussa julkaistussa tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota asioinnin sujuvuuteen ja myymälätilan avaruuteen: muutoksessa myymälän pinta-ala kasvaa lähes 300 neliöllä, kun varastotiloja puretaan myymäläkäyttöön ja kalusteratkaisuja tehostetaan.

Uuteen S-marketiin on luvassa muun muassa "grocerant-alue”, josta voi ostaa valmista take away -ruokaa, kuten sushi-annoksia tai siipiä

Kaikille Food Market Herkku Tapiolan työntekijöille mahdollistetaan työsuhteen jatkuminen HOK-Elannossa.

Asiasta on käyty keskustelua Tapiolan Kilta -Facebook-ryhmässä.

Keskustelijoiden mukaan kyseessä on ”todella ikävä uutinen”, ”odotettu uutinen” ja myös toivottu uutinen. Jotkut uskovat tuotteiden halventuvan brändimuutoksen myötä.

”Tuo Herkku-sana on ollut vain aikoinaan laadukkaalta Stockmann Herkulta peritty. Kun liike myytiin S-ryhmälle loppui myös laatu. Jäljelle jäi ylihinnoiteltu S-market”, ryhmässä kirjoitetaan.

Helsingin keskustan Food Market Herkku jatkaa toimintaansa normaalisti.

"Food Market Herkun konsepti toimii Helsingin ydinkeskustassa hyvin. Se on ainutlaatuinen ja muista erottuva lippulaivaruokakauppa sekä edelläkävijä Suomessa ja sellaisena sen myös säilytämme”, Nikula jatkaa tiedotteessa.

Myös Tapiolan alueen toinen S-market Pohjois-Tapiolassa jatkaa toimintaansa normaalisti.

HS kertoi helmikuussa Food Market Herkun liiketoiminnan päättymisestä kauppakeskus Itiksessä Helsingissä.