Tapiolan uimahalliremonttia varten tarvittu muuntaja rikkoo Jukka Silveniuksen mielestä Tapiolan historiallista kansallismaisemaa.

Espoolainen Jukka Silvenius on pettynyt Espoon kaupungin toimintaan.

Tapiolan keskusaltaan viereen on ilmestynyt muuntaja, joka Silveniuksen mielestä ”pilaa” alueen kansallismaiseman. Väliaikainen muuntaja on sijoitettu paikalle Tapiolan uimahallin remonttia varten.

Remontin on arvioitu valmistuvan vuonna 2025. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaa, vuonna 1965 rakennettua hallia on yritetty korjata aiemminkin. Korjaukset ovat kuitenkin epäonnistuneet, ja uimahalli on ollut käyttökiellossa vuodesta 2016.

Uimahalli on keskeinen osa Ervin suunnittelemaa Tapiolan keskustaa. Silvenius on näreissään siitä, että hänen mielestään alueen tyyliin sopimaton muuntaja on asetettu niin keskeiselle paikalle.

”Lääniähän siinä on paljon. Tietysti ehkä sinne hautausmaalle ei ole ajateltu sitä kaivaa, mutta ihmettelen sitä, että miten on päädytty tällaiseen ratkaisuun”.

Tapiola on virallisestikin yksi Suomen 27 kansallismaisemasta.

Ympäristöministeriön kansallismaisematyöryhmä valikoi maisemat vuonna 1992 Suomen 75-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi.

Laki ei tunne kansallismaiseman käsitettä esimerkiksi kaavoitusasioissa, mutta Suomen ympäristökeskuksen mukaan niillä on ”vahva symboliarvo ja yleisesti tunnustettu merkitys kansallisessa kulttuurissa, historiassa ja luontokuvassa”.

”Et sinä joudu linnaan, jos rakennat siihen tuommoisen pömpelin”, Silvenius pohtii.

Muuntaja itsessään on Caruna Espoon omistama, mutta kaupunki on myöntänyt luvan väliaikaiselle sijoitukselle. Kaupungin asiakirjojen mukaan muuntamo poistetaan, kun uimahallin työmaa valmistuu ja uusi muuntamo on otettu käyttöön.

Silvenius on pettynyt Espoon kaupungin toimintaan jo aiemmin, jopa useasti.

Hän ehti toimia kolmetoista vuotta alueen asukasyhdistys Tapiolan killassa, joista seitsemän hän oli yhdistyksen puheenjohtajana. Hän päätyi jättäytymään toiminnasta pois vuonna 2017, koska piti sitä toivottomana.

Muuntajasta Silvenius päätyi kuitenkin laittamaan palautetta kaupungille kaksi kertaa.

”Kyllä tällaiseen räikeään ylimielisyyteen on pakko reagoida ihan oman mielenterveyden takia.”

Espoon kaupungin suunnittelupäällikkö Jukka Haataja ymmärtää huolen muuntajan ulkonäöstä. Hänen mukaansa sen ympärille on kuitenkin joka tapauksessa tulossa suuri työmaa-alue.

”Muuntamon välittömään läheisyyteen on tulossa myös työmaakoppeja, liikennejärjestelyitä ja aitoja. Alueelle tulee myös tiedotusta työmaajärjestelyistä”, Haataja kertoo.

Haataja painottaa, että muuntaja korostuu nyt maisemassa, kun muuta työmaata ei alueella vielä ole.

”Ei se tietenkään sovi kaupunkikuvaan, eikä kukaan ajattele, että se voisi olla pysyvä ratkaisu. Asukas on täysin oikeassa, ei se sovi siihen. Silloin kun tehdään isoja työmaita, ne valitettavasti näkyvät maisemassa”, hän kertoo.

Haatajan kertoo, että Tapiolan uimahallissa päästään uimaan tämänhetkisten suunnitelmien mukaan keväällä 2026 ja muuntaja on tarkoitus poistaa loppuvuodesta 2025.

Muuntajan ilmaantumisesta Tapiolaan kertoi ensimmäisenä Länsiväylä.