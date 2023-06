Yleisradio harkitsee Suvisaaristossa sijaitsevan kesälomasaarensa myymistä. Ylen mukaan tarjouskilpailu ei liity hallitusneuvotteluihin tai Ylen ympärillä käytävään rahoituskeskusteluun.

Tarjouskilpailulla on tarkoitus selvittää Ylen lomasaaren markkina-arvoa.

Yleisradio on avannut tarjouskaupan ainoasta Uudellamaalla sijaitsevasta lomakiinteistöstään.

Ylen toimitilapalveluiden päällikkö Matti Uotinen kieltää tarjouskaupan liittyvän millään tavoin käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin tai Ylen rahoituksen ympärillä käytävään keskusteluun.

Lähtöhinta Espoon Suvisaaristossa sijaitsevalle Högkopplanin saarelle on 1,2 miljoonaa. Saaren markkina-arvo ei ollut Ylen tiedossa, joten se haluttiin selvittää tarjouskilpailulla. Ylellä on kuitenkin oikeus hylätä kaikki tarjoukset.

Uotisen mukaan saaren kuntoa alettiin tutkimaan helmikuussa, jolloin sen rakennusten todettiin olevan iäkkäitä ja peruskorjauksen tarpeessa.

Oikotien myynti-ilmoituksessa Högkopplania kuvaillaan kauniiksi ja kalliorantaiseksi. Saarella on huvilamaisia punaiseksi maalattuja puurakennuksia, joissa on järjestetty muun muassa kurssitoimintaa.

Högkopplan on vastannut Ylen henkilökunnan vapaa-ajanviettotarpeisiin jo yli 70 vuotta, vuodesta 1948.

Pitkät perinteet omaavalla Högkopplanilla voisi ajatella olevan tunnearvoa Ylen työntekijöille, sillä se on ollut aktiivisessa kesäkäytössä. Uotisen mukaan sen käyttöprosentti on korkeimmillaan heinäkuisin. Talvisin saari on kiinni.

Lomasaaren kohtalo selviää myöhemmin tänä vuonna.

”Yhtiön hallitus päättää jatkotoimista syksyllä, kun kaikki selvitykset ja tarjoukset on saatu", Uotinen kertoo.

Ylen haltuun jäänee vielä kaksi muualla Suomessa sijaitsevaa lomakiinteistöä.