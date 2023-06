Tässä on Uuden­maan paras uima­ranta – Espoolais­mies on tehnyt käsittämättömän selvitys­työn

Espoolainen ”uimarantakeräilijä” Tony Hagerlund kertoo vinkkinsä pääkaupunkiseudun hienoimpiin uimapaikkoihin.

Espoon Bodomin pohjoispuolella sijaitseva Myllyjärven uimarannalla on kymmenmetrinen laituri. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Enää muutama kymmentä rantaa, ja espoolainen Tony Hagerlund on käynyt kaikilla Uudenmaan uimarannoilla.

Kaikkiaan hän on vieraillut yli 300 suomalaisella uimarannalla, kuvannut ne ja arvioinut niitä verkkosivuillaan. Paljastettakoon heti alkuun uimarantakeräilijän henkilökohtainen suosikki: se on Espoon Kivenlahden uimaranta.

”Baywatch-nuoruudessani olin siellä rantavahtina. Vuosi taisi olla 1996”, Hagerlund kertoo.

Espoolainen Tony Hagerlund voisi vierailla Suomen jokaisella uimarannalla, jos saisi sponsorin.

Hagerlund on aiemmin tullut Helsingin Sanomien lukijoille tutuksi ”aurinkopaneeliguruna”, kun hän seurasi vuoden ajan perinjuurisesti aurinkopaneelinsa tuottoa.

Hagerlund on kaupunkiaktiivi ja -poliitikko, jonka mielenkiinto ei suinkaan rajoitu aurinkopaneeleihin ja uimarantoihin: hän esittelee verkkosivuillaan myös esimerkiksi pääkaupunkiseudun kartanoita, kuntoportaita ja tekojäitä sekä espoolaisia kouluja ja päiväkoteja. Jälkimmäisiin hänet vie luottamustehtävät, sillä Hagerlund on Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen.

Hagerlund sanoo, että hänellä riittää ideoita enemmän kuin hänellä on aikaa toteuttaa niitä. Uimarannoissa häntä kiehtoo arkinen paikallisuus ja historia.

”En ole kiinnostunut vain siitä, mikä on komein uimaranta, mutta myös mikä on viidenneksi komein. Entä tuhannes? Entäs missä käydään vähiten?”

Espoon Kivenlahden uimaranta on Espoon suosituimpia.

Epäviralliseksi turistioppaaksi itseään kuvaileva Hagerlund kertoo HS:lle tärppinsä kesäpäivän viettämiseen pääkaupunkiseudulla.

Espoossa hän suosittelee suuntaamaan Myllyjärvelle. Nuuksion ylängön reunalla sijaitseva vehreä ja kallioinen alue kätkee sisäänsä yllätyksen.

”Käydessäni paikalla ensimmäistä kertaa en olisi uskonut, että jyrkän ylämäen takana, mäen päällä on järvi. Se oli ehdoton ylläri”, Hagerlund kertoo.

Helsingistä Hagerlund mainitsee Pihlajasaaren, joka ”on uimarantaa melkein koko saari”. Isot risteilijät suhaavat läheltä ohitse.

Helsingin Pihlajasaaren ohi seilaa risteilijöitä.

Hagerlundin lasten suosikki on niin ikään Helsingissä sijaitseva Pirkkolan liikuntapuiston Plotti, jossa pääsee laskemaan liukumäellä puhtaaseen vesijohtoveteen. Keinotekoinen uimapaikka on kuin hiekan ja nurmen ympäröimä keidas, jota sinilevä ei kurita.

Vantaalta Hagerlundille tulee mieleen Kaivokselan Vetokannaksen uimaranta. Entisestä hiekkakuopasta kunnostettu ranta on hänen mielestään monella tapaa yksi pääkaupunkiseudun hienoimmista.

Hagerlund kävi vuonna 2020 läpi kaikkien Suomen kuntien verkkosivut ja laski montako uimarantaa maassa on.

Hänen mukaansa Suomessa on 1 481 uimarantaa, joista 301 on isoja yli sadan päivittäisen kävijän niin kutsuttuja EU-rantoja tai yleisiä rantoja. Tiedot ovat suuntaa-antavia, sillä uimarannan määritteleminen on häilyvää ja rantoja on sittemmin saatettu lakkauttaa tai perustaa.

Helsingin Pirkkolan Plottiin laskettiin vesi ensimmäistä kertaa jo vuonna 1951.

Hagerlund suunnittelee lahjoittavansa kaikki uimarantakuvansa kaupunginmuseoiden käyttöön. Tällöin museot saisivat tietyiltä Suomen alueilta kattavat kuvakokonaisuudet siitä, millaisia uimarannat olivat 2010- ja 2020-luvuilla.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset uimarannat ovat Hagerlundin mielestä hyvin huollettuja. Monien rantojen vedenlaatua ja lämpötiloja seurataan tarkoin.

”Meillä on täällä törkeän hyvät julkiset palvelut”, hän sanoo.

”Mahtipontisesti sanottuna uimarannat voidaan ajatella ylistyslauluna suomalaisen yhteiskunnan toimivuudelle.”