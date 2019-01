Helsinki

rahasumman vakavasti sairaalta avopuolisoltaan anastanut nainen on saanut tuomion törkeästä kavalluksesta. Helsingin hovioikeus antoi asiassa ratkaisun keskiviikkona.73-vuotias nainen sai yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hovioikeus katsoo, että nainen anasti 83 500 euroa avopuolisoltaan heinä–syyskuussa 2012.Mies makasi kyseisenä ajankohtana vakavasti sairaana sairaalassa Helsingissä.Asia oli hovioikeuden käsiteltävänä, koska nainen ei tyytynyt aiemmin Helsingin käräjäoikeudessa saamaansa tuomioon. Siihen ei kuitenkaan lopulta tullut muutoksia korkeammassa oikeusasteessa.Rikoksen uhri eli naisen avopuoliso kuoli ennen hovioikeuden pääkäsittelyä. Suullinen todistelu tapahtui hänen osaltaan hovioikeudessa käräjäoikeuden äänitallennetta kuunnellen.pureuduttiin lähinnä siihen, oliko nainen anastanut hallussaan olleista miehen rahoista 83 500 euroa, vai oliko hänellä ollut niiden käyttöön avopuolisonsa lupa.Nainen väitti tuhlanneensa rahoja luvallisesti, mies puolestaan sanoi antaneensa luvan vain tavanomaisten laskujen maksuun. Tämän vuoksi mies luovutti avopuolisolleen pankkitunnuksensa ja -korttinsa sen jälkeen, kun hän oli joutunut sairaalaan.Nainen sai kuitenkin kertomansa mukaan käyttää miehensä rahoja, ”kuten parhaaksi näkee”. Näin ollen hän muun muassa pelasi uhkapelejä kasinolla.”Niin minä sen ymmärsin. Ei hän koskaan sanonut, ettei sitä voisi käyttää mihinkään. Ne oli minun rahoja, hän antoi minulle ne rahat”, nainen kertoi esitutkinnassa.”Hän antoi ymmärtää, että voin käyttää pikkuisen, että jos on tarve, niin voin käydä kasinolla.”pariskunnalla oli jo takanaan yli 20 vuoden elo avoliitossa, ja mies kertoi oikeudessa luottaneensa puolisoonsa. Kun mies joutui sairautensa vuoksi pitkäksi aikaa sairaalaan, kohdistui naisen huoli potilaan kertoman mukaan kuitenkin yllättävään suuntaan.”[Nainen] oli käynyt sairaalassa noin joka toinen päivä. [Miehen] ollessa sairaalassa [nainen] oli ollut omasta pärjäämisestään huolissaan, mikäli [mies] menehtyisi.”Raha-asioiden puimisen ohessa nainen ryhtyi toistuvasti ehdottelemaan miehelle avioliiton solmimista. Hän muun muassa muistutti miestä siitä, että sairaalassakin voi mennä naimisiin.Vakavan sairauden ja muun muassa siihen liittyneiden leikkaushoitojen uuvuttama mies koki puheet naimisiinmenosta painostuksena.”[Miestä] ei ollut sairaalapotilaana huvittanut naimisiinmeno”, oikeuden asiakirjoissa todetaan.terveydentila kohentui, hän alkoi epäillä, että nainen oli lypsänyt luvattomasti rahaa hänen tililtään sairausaikana. Joulukuussa 2015 hän tilasi tiliotteensa, ja epäillyn rikoksen selvittäminen alkoi.Syyteharkinnan lopputulemana syyttäjä vaati naiselle oikeudessa tuomiota törkeästä kavalluksesta.Hovioikeus on tuoreessa tuomiossaan käräjäoikeuden kanssa yhtä mieltä siitä, että miehen versio tapahtumien kulusta on uskottava. Oikeusasteet pitivät sen sijaan epäuskottavana, että tämä olisi antanut naiselle vapaaehtoisesti luvan niin suuren rahasumman ottamiseen.Sen jälkeen, kun mies oli havainnut rahojensa katoamisen, nainen maksoi osan viemästään summasta takaisin. Käräjäoikeus näki kuitenkin myös kyseisen toimenpiteen yhtenä merkkinä naisen syyllisyydestä.”Käräjäoikeus katsoo, että 15 000 euron siirtäminen takaisin [miehen] tilille tukee myös osaltaan sitä, että [naisella] ei alun perin vuoden 2012 sairaalajakson aikana ole ollut [miehen] lupaa ja tahtoa kaikkien nyt kyseessä olevien tilisiirtojen tekemiseen.”Kumpikin oikeusasteista piti kavallusta kokonaisuutena arvostellen törkeänä, koska nainen käytti hyväksi avopuolisonsa luottamusta ja heikkoa terveydentilaa.samassa oikeudenkäynnissä myös miehensä rahoja kavaltaneen naisen vuonna 1942 syntynyt sisko. Hänet tuomittiin kolmeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen tuottamuksellisesta rahanpesusta.Pääsyytetyn siskolla oli oikeuden mukaan sormensa pelissä sen jälkeen, kun isot rahasummat oli anastettu miehen tililtä.”[Sisko] on suhtautunut hyväksyvästi tai ilmeisen välinpitämättömästi siihen mahdollisuuteen, että omaisuus, jota hän on ottanut vastaan, käyttänyt, siirtänyt tai välittänyt, on rikoksella saatua. Hän ei ole edes pyrkinyt selvitämään asiaa hyvin tuntemaltaan [mieheltä], vaan on luottanut siihen, että [pääsyytetyn] epämääräiset selitykset varojen siirron syistä ovat totta”, hovioikeus perustelee rahanpesutuomiota.