Peliyhtiö Supercellin perustamaan uuteen koodauskouluun otetaan sittenkin yli 30-vuotiaita – Haku alkaa ensi viikolla

Helsinki

Peliyhtiö Supercellin perustamaan uuteen koodauskouluun otetaan sittenkin yli 30-vuotiaita – Haku alkaa ensi v

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005921731.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peliyhtiö

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005921972.html