Helsingin Kluuvi asetetaan erityistarkkailuun ”kylkikosketusonnettomuuksien” vuoksi – Poliisi: ”Täytyy olla jokin syy” ”

Helsinki

Helsingin Kluuvi asetetaan erityistarkkailuun ”kylkikosketusonnettomuuksien” vuoksi – Poliisi: ”Täytyy olla jo

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenneonnettomuuksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehostettu