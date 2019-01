Helsingin krematoriossa palaa

Helsinki

krematoriossa Töölön Hietaniemessä on syttynyt tulipalo, kertoo pelastuslaitos.Tiedotteen mukaan rakennuksen teknisissä tiloissa kellarissa palaa ja ihmiset on evakuoitu. Palosta muodostuu paksua savua.Paikalle on hälytetty kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä.käytetään vainajien tuhkaamiseen. Vuonna 1926 käyttöön otettu Hietaniemen krematorio oli Suomen ensimmäinen. Sitä ylläpitää Krematoriosäätiö, jonka tehtävänä on edistää polttohautausta.Uutinen päivittyy.