Helsinki

Yritys perusti päiväkodin teollisuusalueen varastoon Lauttasaaressa – Ilman rakennuslupaa

Helsinkiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiväkoti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauttasaaressa