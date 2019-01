Helsinkiin kaavaillaan omaa sairaanhoitoyksikköä sisäilmasta oireileville – Ongelmarakennusten korjaamiseen kuluisi yli 1,3 miljardia euroa

Helsinki

Helsinkiin kaavaillaan omaa sairaanhoitoyksikköä sisäilmasta oireileville – Ongelmarakennusten korjaamiseen ku

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisäilmaohjelma

Kaupunki