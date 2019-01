Helsinki

Keskustatunneli ”ei ole mielipide­kysymys” – Helsingin liikenne­suunnittelua johtava Reetta Putkonen haluaa ri

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskäyttöautot

Kolme kysymystä liikennesuunnittelu­päällikölle

Reetta Putkonen https://www.hs.fi/haku/?query=reetta+putkonen valittiin Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäälliköksi neljä vuotta sitten, hän nosti liikennejärjestelmän pahimmaksi kipupisteeksi eri liikennemuotojen turhan vastakkainasettelun.Julkisessa keskustelussa Helsinki mielletään nyt kuitenkin kävelyn ja pyöräilyn edistäjäksi muiden liikennemuotojen kustannuksella.Kaupungin liikennepäätösten taustalla on strategia, Putkonen sanoo.”Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia, tavoite olla hiilineutraali kaupunki ja liikenteen sähköistyminen.””Jos katsotaan viime vuosina tehtyjä investointeja, mielikuva kävelyn ja pyöräilyn suosimisesta ei pidä paikkaansa, sillä investointirahoista pääosa kuluu edelleen perusinfraan sekä autoliikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyihin”, Putkonen sanoo.Hän pitää liikennejärjestelmän kehittämisessä vaikeimpana tapaa keskustella siitä. ”Keskustelu liikenteen muutoksesta pitäisi saada rationaaliselle tasolle eikä käydä sitä niin vahvasti tunnetasolla.”suunnitellaan kävelykeskustaa yhdessä niin sanotun maanalaisen kokoojakadun eli keskustatunnelin kanssa. Kaupunki pyysi viime vuonna suunnittelutoimistoilta ideatasoisia ehdotuksia, ja nyt niiden pohjalta luodaan toteutettavaa ratkaisua suoraan pormestari Jan Vapaavuoren https://www.hs.fi/haku/?query=jan+vapaavuoren alaisuudessa kaupunginkansliassa.Vaihtoehdot jatkosuunnittelun pohjaksi tulevat päätettäviksi tämän vuoden kevään aikana. Tunnelin ja kävelykeskustan toteutumisen edellytyksistä päätetään vielä tällä valtuustokaudella.Mikä on liikennesuunnittelupäällikön näkemys maanalaisen kokoojakadun tarpeellisuudesta liikennejärjestelmän kannalta?”Ei ole mielipidekysymys, tarvitaanko maanalaista kokoojakatua vai ei. Tutkimustuloksien mukaan se muuttaisi liikenneverkon kuormitusta. Se on yksi mahdollisuus. Vaikutusta sillä on varmasti, jos se rakennetaan.”Putkonen asettelee sanansa varovaisesti ottamatta suoraan kantaa keskeneräiseen hankkeeseen.eteläisten kaupunginosien Hernesaaren, Telakkarannan ja Jätkäsaaren rakentaminen lisää Helsingin liikenteen pullonkauloja, jos mitään ei tehdä.”Ruoholahden silta alkaa olla uusimisvaiheessa. Tehdyssä Ruoholahden ja Kampin saumakohdan yleissuunnitelmassa on keskustaan tuleva silta, jolta on ramppi etelään. Siitä hyötyisivät etelähelsinkiläiset.”Putkosen mukaan mahdollisesti rakennettava tunneli ei sulje pois sillan uusimista.”Silta toteutetaan kymmenen vuoden sisällä, kokoojakadun rakentaminen vaatii vielä paljon selvittelyä. Silta tarvitaan siinä joka tapauksessa.”Konsulttiyhtiö Sitowise teki rakennusyhtiö YIT:n kanssa ideaehdotuksen tunnelista, joka jakaisi liikennettä kaikkiin keskustan läheisyyden satamiin. Yhtiöt arvioivat, että toteuttaminen voisi alkaa pian.”Näen, että Länsisataman rekkaliikenteestä pitäisi huolehtia maanalaisella kokoojakadulla, mutta Eteläsatamassa ja Katajanokalla ei ole samanlaista tarvetta. Tässä on kyse kustannusten ja hyötyjen tasapainosta.”Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimus uusitaan ensi vuonna. Uutta sopimuskautta varten tehdyssä strategisessa suunnitelmassa pääkaupunkiseudun väyläinvestointien painopiste on raidehankkeissa ja pyöräilyverkon rakentamisessa.”Joukkoliikennepainotus on vahva kannanotto sille, että seudun kasvaessa joukkojen kuljettaminen on tehokkainta joukkoliikenteellä”, Putkonen toteaa.tekevät Suomessa tuloaan. Helsinki pyrkii tukemaan yhteiskäyttöautoilua osoittamalla sille pysäköintipaikkoja yrityspysäköintitunnuksen alueilla.”Teemme autoriippumatonta kaupunkia”, Putkonen sanoo.Automaattisesti ohjautuvien autojen tulo on tulevaisuuden megatrendi liikenteessä. Putkonen pitää automatisoidusta liikenteestä käytävää keskustelua vielä hyvin teknologiapainotteisena. Samaan aikaan pitäisi keskustella kyberturvallisuudesta ja siitä, hyväksyvätkö ihmiset kuljettajattoman liikenteen.Maailmalla tehtyjen tutkimuksien mukaan automaattiautot tulevat lisäämään liikennettä. Se ei välttämättä ole yhteiskäyttöliikennettä.

1 Mikä on keskustan liikennejärjestelmän kehittämisessä vaikeaa?

Yksi vaikea asia liittyy raitioliikenteen nopeuttamiseen, mikä vaatii liikennevaloetuisuuksien muuttamista. Silloin joudutaan muuttamaan myös jalankulkijoiden liikennevaloja.

2 Helsingissä on jonossa pitkäaikaisia katutöitä. Ensin Hämeentien muutostyöt ja sitten Hakaniemen myllerrys. Tutkitteko etukäteen liikenteen sujuvuutta?

Tekemiemme simulointien mukaan Hämeentien liikenne siirtyy pääosin Sörnäisten rantatielle ja mahtuu sinne.

3 Mitä liikennejärjestelmän uusia osia on toteutettu vuoteen 2030?

Valtio toteuttaa Pisara-rataa, Raide-Jokeri on käytössä ja Kruunuvuoren raitiotie valmis. Vihdintien bulevardi on rakenteilla. Helsingin keskustaan tullaan pääsääntöisesti raiteita pitkin. Pyöräliikenteen tavoiteverkkoa on rakennettu. Autoliikenteen ajantasainen tilannekuva auttaa kuljettajan valitsemaan sujuvimman reitin oikeaan aikaan.