Helsinki

Suosituilla kaupunki­pyörillä pääsee tulevana kesänä polkemaan myös Itä- ja Pohjois-Helsingissä

Kesällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyöriä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkipyöräkausi

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005792436.html

Seuraava

2019 Helsinkiin on luvassa jopa 88 uutta kaupunkipyöräasemaa ja 880 uutta pyörää entistä laajemmalla alueella.Uusien pyörien ja asemien myötä kaupunkipyöräverkosto laajenee Itä- ja Pohjois-Helsinkiin. Laajennuksen lisäksi joitain uusia asemia sijoitetaan myös nykyisen verkoston alueelle.on luvassa esimerkiksi Kulosaareen, Herttoniemeen, Laajasaloon, Itäkeskukseen ja Viikkiin sekä Oulunkylään, Maunulaan ja Pihlajamäkeen.Laajennuksen myötä verkosto palvelee melko tasaisesti kaikkiin suuntiin ulottuen suunnilleen Kehä I:lle asti. Asemia on sijoitettu erityisesti työpaikka- palvelu- ja asuinkeskittymien ja raideliikenteen pysäkkien läheisyyteen.HKL kysyi myös kaupunkilaisten mielipidettä uusien asemien sijoittelusta Kerrokantasi-palvelussa, ja vastauksia tuli yli 8 000.Helsingissä on käytössä 150 asemaa ja 1 500 kaupunkipyörää. Espooseen kaupunkipyörät laajenivat toukokuussa 2018. Myös Vantaa päätti viime joulukuussa hankkia tuhat kaupunkipyörää ensi kesäksi.Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä poljettiin vuonna 2018 yli kolme miljoonaa matkaa. Koko kauden käyttäjäksi rekisteröityneitä oli noin 48 500, viikkokäyttäjiä noin 6 300 ja päiväkäyttäjiä arviolta noin 15 000.on myös pidentynyt – viime vuonna keltaisilla pyörillä poljettiin Helsingissä huhtikuusta lokakuun loppuun asti. Kaupunkipyörien suosio on ylittänyt taloudelliset tavoitteet, sillä Helsingin kaupungin rahoitusosuus viime kaudelta on saatu katettua lähes täysin kaupunkipyörien käyttäjien maksuilla.Helsingissä pyörien käyttöaste on kansainvälisesti verrattuna korkea, noin yhdeksän matkaa jokaisella pyörällä päivittäin. Monessa muussa kaupungissa vastaavissa järjestelmissä pyörillä tehdään noin 4 matkaa päivässä. Laajennuksen yhteydessä hankittavilla uusilla pyörillä voidaan helpottaa korkean käyttöasteen tuomia haasteita pyörien saatavuudessa.kaupunkipyöräkausi käynnistyy Helsingissä ja Espoossa 1. huhtikuuta 2019. Aluksi käytössä on pääosin edellisvuoden asemaverkosto. Helsingissä palvelun laajennukseen kuuluvat uudet asemat saadaan käyttöön arviolta toukokuun alussa. Rekisteröityminen avataan aiempien kausien tapaan noin pari viikkoa ennen kauden alkua.