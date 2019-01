Ravintola Kaisaniemi on haettu konkurssiin – Puistoravintola on toiminut yhtäjaksoisesti samassa rakennuksessa vuodesta 1839

Helsinki

Ravintola Kaisaniemi on haettu konkurssiin – Puistoravintola on toiminut yhtäjaksoisesti samassa rakennuksessa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravintola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 21. 1. kello 12.13. Kirjoituksessa väitettiin aiemmin, että Kaisaniemi on Helsingin vanhin samassa paikassa toiminut ravintola. Kaivohuone aloitti vuotta aiemmin.