Fakta

Avioeron hakeminen



Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta.



Hakemuksen voi tehdä puoliso yksin tai puolisot yhdessä.



Avioerohakemuksen jättämisestä käräjäoikeuteen alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika, jonka jälkeen lopullista avioeroa on haettava uudella hakemuksella.



Harkinta-ajan päätyttyä lopullista avioeroa on haettava puolen vuoden kuluessa.



Mikäli uutta hakemusta ei tule määräajassa, avioeroasia raukeaa.



Avioeron voi saada kuitenkin myös ilman harkinta-aikaa. Tässä edellytyksenä on se, että puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta