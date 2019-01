Autoilijat ajavat keskellä leikkipuistoa Jätkäsaaressa, Helsinki pystytti aidat pitkän väännön jälkeen – Autoilijoita ne eivät tosin pysäytä

Helsinki

Autoilijat ajavat keskellä leikkipuistoa Jätkäsaaressa, Helsinki pystytti aidat pitkän väännön jälkeen – Autoi

Jätkäsaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poikittaisajo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätkäsaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy