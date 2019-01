Helsinki

Korkeasaareen tuotiin sammakko, joka näyttää erehdyttävästi Marianne-karkilta – Mutta ei todellakaan ole sitä

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sammakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisääntymisaikaan