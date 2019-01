Helsinki

Helsingin paraatipaikalla seisova yliopiston päärakennus joutuu viisi vuotta kestävään suurremonttiin

Senaatintorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa korjausvaiheessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka yliopiston