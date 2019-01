Helsinki

Yksinäinen joutsen värjöttelee jo toista kuukautta Tammisalon kanavassa

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylipalomies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Martelinin