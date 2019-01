Helsinki

juutalainen seurakunta viestitti joulukuussa sisäministeriölle, että synagogaa ja seurakunnan jäseniä uhataan puhelinsoitoilla, vihapuheella sosiaalisessa mediassa, juutalaisvastaisilla tarroilla ja natsisymboleilla.EU julkaisi ­joulukuussa 16 395 juutalaisen haastattelututkimuksen.Sen mukaan Ranskan juutalaisista 95 prosenttia pitää antisemitismiä vakavana ongelmana. Ruotsin juutalaisilla määrä on 80 prosenttia. Britanniassa ja Saksassa juutalaisvastaisuus lisääntyy nopeasti.

Suomen juutalaisen seurakunnan ylirabbiini Simon Livson, mitkä ovat yhteisön tunnot, kun natsiliput taas liehuvat?

”On se huolestuttavaa. Ikävä nähdä, että tämä on mahdollista. Juutalaisvastaisuus on ollut vähäisempää vuosikymmenten ajan. Nyt taas ihmisten muisti pettää, ja näitä asioita aletaan elää uudelleen.”Livson huomauttaa, etteivät uhkana ole vain uusnatsismi tai ­antisemitismi vaan ääriliikkeet yleensä, esimerkiksi jihadismi.”Olet juutalainen, kristitty, hindu, buddhalainen... Olet pakana, sinulla ei ole oikeutta elää, jos et käänny ’oikeaan’ uskoon. Mutta kyllä me yritämme elää aivan tavallisesti ilman pelkoa.”

Yläkoulun historianopettaja Da­niel Weintraub, miten Helsingin juutalaisen yhteiskoulun oppilaat suhtautuvat natsismiin?

”Tiedostaen mutta eivät kauhunsekaisesti. Lapset kohtaavat turvatilanteen, kun kouluun tullaan vartijoiden läpi. Se on heille tuttua päiväkotilapsista lähtien. Se ei herätä heissä pelkoa. Pidetään normaalina, että meillä nyt on tämmöinen tilanne.”Turvalaitteita Helsingin juutalainen seurakunta alkoi hankkia 1970-luvulla.”Olemme aika pitkään tottuneet turvatilanteen hitaaseen heikkenemiseen.”Simon Livson kuin Daniel Weintraubkin arvioivat uusnatsismin saaneen seurakseen muita uhkia, jotka uhkaavat kokonaisia yhteiskuntia.”Euroopassa on kaksi pää­ryhmää, uusnatsismi ja jihadismi, jotka ovat uhkia elämälle. ­Eivätkä vihakirjoituksetkaan yhtään auta antisemitismin kitkemisessä”, Livson sanoo.Suomalaisia juutalaisia on virallisesti 1 200. Synagogat ovat Helsingissä ja Turussa. Alun perin juutalaiset saivat asua Suomessa vain kaupungeissa. Antisemitismi on tuontitavaraa.”Suurin osa suomalaisista ei tänä päivänäkään ole nähnyt juutalaista”, Weintraub sanoo.