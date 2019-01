Helsingin päärautatieasemalle rakennetaan lähes 500 huoneen jättihotellia – Rakennustelineet ilmestyivät Eliel Saarisen merkkiteoksen eteen

Helsinki

VR siirsi pääkonttorinsa pysyvästi Pasilaan entiseen Yleisradion Isoon Pajaan, sen oli tehtävä päätös Rautatientorin kiinteistönsä tulevaisuudesta.Esisopimus Scandicin kanssa entisen pääkonttorin muuntamisesta hotellikäyttöön syntyi kesäkuussa 2017. Toisena vaihtoehtona oli ollut kiinteistön säilyminen toimistokäytössä.Ex-pääkonttoria nyt hotelliksi urakoiva NCC tuli mukaan heti alussa, ensin kiinteistökehittäjän ominaisuudessa. Urakkamuodoksi valikoitui esisopimuksen solmimisen yhteydessä suunnitteluvastuun sisältävä projektinjohtourakka.tiedettiin vaativaksi, mutta toisaalta hankkeen lähtötiedot olivat hyvät laadittujen rakennushistoriallisten selvitysten perusteella. Tiedossa oli myös, että rakenteet olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.”On ollut eduksi, että kiinteistöllä on ollut yksi käyttäjä, joka on huolehtinut säännöllisestä kunnossapidosta”, toteaa toimitusjohtajahotellia rakennuttavasta Exilion asemahotellit Ky:stä.Rakennuksen taloteknistä toimivuutta oli parannettu ensimmäisen kerran 1930-luvulla. Sen jälkeen eniten on parannettu ilmanvaihtoa kulloisenkin tarpeen mukaiseksi.”Nyt kun tästä tulee hotelli, huoneisiin asennetaan jäähdytyskonvektorit”, kertoo työmaan vastaava mestariNCC:stä.Koska käytävät alakattoineen ovat suojeltuja, hotellihuoneita palveleva talotekniikka asennetaan pääosin huoneiden puolelle.Kaiken kaikkiaan rakennuksen suojelu on vaikuttanut ja vaikuttaa merkittävästi kohteen kaikkiin suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin.Museoviraston kanssa on tästä syystä neuvonpitoa vähintään kahden viikon välein.graniitista aikanaan tehdyt julkisivupinnat ovat säilyneet asiallisessa kunnossa. Käyttötarkoituksen muutoksen takia riittävä tärinä- ja ääneneristys on kuitenkin varmistettava huolella.”Ikkunoihin on lisättävä kymmenen millimetrin lasi puhtaasti ääniteknisistä syistä. Tärinät puolestaan saadaan vaimennetuksi varustamalla välipohjat erillisellä kipsilevyrakenteella. Ratkaisut perustuvat akustisen asiantuntijan mittauksiin ja laskelmiin”, kertoo suunnittelupäällikköNCC:stä.Julkisivutöiden pääosa ajoittuu vuoteen 2019. Vesikattotyöt pääsevät Ari Tikan mukaan käyntiin vielä kevään aikana, sen jälkeen kun sääsuoja on asennettu paikoilleen.Vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan, kuitenkaan muuttamatta sen nykyistä muotoa. Heti vesikaton alapuolella olevaan ullakkotilaan rakennetaan uudet tilat iv-konehuoneille.Jotta tilaa saatiin hieman lisää, aikanaan yläpohjan lämmön­eristeeksi rakennettu lähes puoli metriä paksu koksikuonakerros, yhteensä noin 1 500 kuutiometriä, kaavittiin heti vuodenvaihteessa käynnistyneen työmaan alussa pois.vanhaan ullakkotilaan tarvitaan tilat 14 konehuoneelle, joihin asennetaan yhteensä 36 iv-konetta. Niistä osa palvelee myös rautatieaseman ja ex-pääkonttorin väliin rakennettavaa hotellin uudisosaa.”Uudisosan kellariin on tämän vuoksi tarpeen sijoittaa vain kaksi ilmanvaihtokonehuonetta”, Ari Tikka kertoo.hotelliin tulee kaikkiaan lähes 500 huonetta. Nyt toteutettava 118 hotellihuoneen uudisrakennus oli tavallaan hahmollaan joalkuperäisessä suunnitelmassa yli 110 vuotta sitten, joskin käyttötarkoitukseltaan määrittelemättömänä.Samalle paikalle 1930-luvulla rakennettu lämpökeskus odottaa nyt purkuaan hotelliuudisrakennuksen tieltä. Ennen sitä on kuitenkin pohjamaan pilaantuneet massat kaivettava ylös ja toimitettava pois.hotelliksi muunnettava hallintorakennus oli aikanaan Eliel Saarisen toimiston suunnitteleman päärautatieasemakokonaisuuden ensimmäinen työmaa. Se valmistui 1909 eli kymmenen vuotta varsinaista asemaa aikaisemmin.Tuohon aikaan teräsbetoni oli uusi materiaali, joka ei toviin vielä uhannut tiilen asemaa kantavan rungon materiaalina eikä varsinkaan puupaalujen valta-asemaa pohjavahvistuksessa.Rautatientorin ympäristön puupaalutuksia on korjattu ja korvattu muilla vahvistuksilla siitä alkaen, kun Ateneumin perustukset menivät liki 40 vuotta sitten remonttiin.Olennaista on koko ajan varmistaa, ettei pohjavedenpinta laske puupaalujen yläpäätä alemmas. Koska rakentamista ei voi tämän takia kieltää, on ollut pakko keksiä uusia konsteja.”Tässä hotellihankkeessa tehdään uudisosalle salaojitus, jonka avulla voi syöttää vettä maaperään myös vanhan osan puupaalutuksen suuntaan, jos pohjaveden pinnan jatkuva tarkkailu antaa siihen aihetta”, kertoo toimitusjohtajaInsinööritoimisto Pohjatekniikka oy:stä.myös paalutetaan pituudeltaan 5–10 metrin välillä vaihtelevin teräspaaluin. Ennen kuin uudisosan rungon rakentaminen myöhemmin tänä vuonna alkaa, sen peruskaivanto pontitetaan.”Pontitus tehdään tiiviiksi. Se tarvitaan, koska vallitseva orsivedenpinta on korkeammalla kuin perustamistaso”, Ari Tikka perustelee.