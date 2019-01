Helsinki

Viinakaupalla ja alkoholiongelmilla kiinnostava yhteys Helsingissä: Humalajuominen yleisintä Alkojen lähialuei

Helsinkiläisten

Juomisen

Helsinkiläisten keskimääräinen matka lähimpään Alkon myymälään on hieman alle kilometrin.



Se on pääkaupunkiseudun vertailussa lyhyt matka. Kauniaisissa matkaa lähimpään Alkoon on keskimäärin hieman yli 800 metriä, Espoossa noin puolitoista ja Vantaalla hieman alle kaksi kilometriä. Helsinkiläisistä noin 36 prosenttia asuu korkeintaan puolen kilometrin päässä lähimmästä Alkon myymälästä. Espoossa vastaava osuus on noin 12 prosenttia, Kauniaisissa 36 ja Vantaalla noin 10 prosenttia.



Lue myös: ”Asukkaat toivoivat postia, mutta Alko siihen tuli” – Alko on lähderantalaisten lämmin lähinaapuri, osin vasten asukkaiden tahtoa https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000005981338.html



Lue myös: Vantaalaisten viinaralli suuntautuu Tammiston Alkoon – katso HS:n hakukoneesta, kuinka pitkä matka alueeltasi on lähimpään viinakauppaan https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000005981332.html