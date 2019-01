Helsinki

Kallio kello 3 yöllä: Epätoivoinen taksikuski suti 20 minuuttia autiolla kadulla – yhtäkkiä paikalle ilmaantui

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhlgren