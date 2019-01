Helsinki

Nyt se näyttää varmalta: Vanhemmat voittivat taistelun Tapaninvainion koulusta

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

näyttää varmalta, että Helsingin Tapaninvainiossa eka- ja tokaluokkalaisten koulua ei siirretä toiseen osoitteeseen. Lähikoulun puolesta taistelleet vanhemmat ovat siis voittaneet.Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli tällä viikolla kokouksessaan selvitystä Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantien toimipaikasta. Poliitikot hyväksyivät esityksen, jossa alkuopetus jatkuu Tapaninvainiossa.Vielä viime vuoden lopulla pienimpien koululaisten opetusta oltiin siirtämässä Tapaninvainion pienestä sivukoulusta pääkoululle Pukinmäkeen.Eka- ja tokaluokkalaisten nykyisin käyttämän 90-luvulla pystetyn parakin vuokrasopimus päättyy keväällä eikä sitä jatketa.Sen sijaan koululaisille on tarkoitus varata tilaa samalle tontille pystytettävään uuteen paviljonkiin, johon tulee myös uudet tilat leikkipuisto Tervapääskylle, suomenkieliselle päiväkoti Immolalle ja ruotsinkieliselle päiväkoti Staffanille.Paviljongin rakentamisesta tarkemmin linjaava hankesuunnitelma tulee poliitikkojen käsittelyyn myöhemmin keväällä, mutta pienten koululaisten osalta linja on siis jo nyt täysin muuttunut.Muutosta perustellaan esityslistalla sillä, että alueen väestonkasvua ja varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen tarpeita on nyt katsottu tarkemmin ja kokonaisuutena.