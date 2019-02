Helsinki

Tässä ovat Helsingin molemmat aktiiviset mäkihyppääjät – mestareita kumpainenkin

ja hihat heiluvat, kun Helsingin molemmat mestarimäkihyppääjät lappavat nietoksia hyppyrimäen vauhtimäestä.Lumi on lapioitava ja harjattava vauhtimäestä tarkkaan pois, sillä nykyään ei hypätä lumiladulla vaan jäällä. Lumen alta paljastuu peltilatu, jota peittää muutaman millin jääkerros.Herttoniemen keskimmäisen hyppyrimäen vauhtimäessä huhkivat Helsingin aktiivimäkihyppääjät, mestareita kumpainenkin.Se on historiallisesti sopivaa, sillä Helsingillä on vahva mäkihyppyperinne: kaikissa kaupunginosissa on vanhojen hyppyrimäkien raunioita. Viime vuonna Helsingin Sanomat löysi Alppipuistossa sata vuotta sitten sijainneen Suomen ensimmäisen hyppyrimäen rauniot.riittää molemmilla hyppääjillä ikään nähden hyvin, mutta kehon vipuvarsien pituudessa on eroa.11-vuotias Andreas Helanne on hallitseva alle 10-vuotiaiden suomenmestari. 72-vuotias Matti Kaseva puolestaan on kaksinkertainen maailmanmestari yli 70-vuotiaiden sarjassa.Molemmat aloittivat mäkihypyn kuusivuotiaina, Kaseva vain 61 vuotta Helannetta aiemmin. Nyt he hyppäävät samassa mäessä, mutta eivät kauan. Helanderin on kohta siirryttävä harjoittelemaan esimerkiksi Lahteen isompaan mäkeen, jotta hän pysyy ikätovereidensa mukana.luulee, että mäkihyppy Helsingissä on kokonaan loppunut, kun Herttoniemen iso mäki asetettiin hyppykieltoon toissa vuonna. Kaupungin rakennusvalvonta katsoi mäen rakenteiden hapertuneen liikaa.Mäen sulkemista edelsi traaginen tapaturma. Teinityttö kuoli ja toinen loukkaantui, kun he laskivat yöllä mäen alastulorinnettä ja osuivat alastulorinteen poikki asetettuun vaijeriin.Vaijeri oli laitettu rinteeseen, jotta mäki ei menisi pilalle, kun ihmiset laskevat ja ajavat siinä erilaisilla välineillä ja ajoneuvoillakin. Samantapaisia esteitä oli lukuisissa hyppyrimäissä eri puolilla Suomea.Kun alastulorinteessä lasketaan muuten kuin suksilla, rinne on kunnostettava uudestaan ennen kuin mäessä voi hypätä uudestaan. Kunnostaminen on varsin suuri työ.Onnettomuuden jälkeen mäkeä 40 vuotta kunnossa pitäneet yli 80-vuotiaat miehet saivat tuomiot kuolemantuottamuksesta. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.Kasevan mukaan Helsingin mäkihyppyväki ja mäkihyppyihmiset muuallakin ovat surullisia paitsi onnettomuuden seurauksista, myös miesten elämäntyön surullisesta päätöksestä.on Herttoniemessä jatkunut, sillä pienemmät K20 ja K15 mäet ovat hyppykunnossa. Ne ovat kuitenkin pienet niin juniorille kuin veteraanillekin.Kaseva ei toki oleta, että uutta hyppyrimäkeä rakennettaisiin kahdelle hyppääjälle. Hän on varma, että kohtuullisella satsauksella kaupunkiin saataisiin perinteitä jatkamaan kokonainen uusi sukupolvi.Samalla hyppyrimäelle syntyisi koko perheelle paikka yhteiseen talvipäivän viettoon, skandinaaviseen tyyliin.”Alastulorinnettä ja hissiä voisi käyttää muuhunkin. Siinä voisi olla laskettelu- ja pulkkarinne”, Kaseva sanoo.Sama toimisi hänen mukaansa muuallakin Suomessa. Suomen mäkihyppy on huonossa jamassa. Harrastajamäärät ovat pienentyneet rajusti, ja se näkyy myös menestyksessä.Kaseva toivoo kunnilta satsausta perinteikkääseen lajiin.”Kun suorituspaikat ovat kunnossa, harrastajiakin on.”Hyppyrimäkikeskusten pitäisi olla hänen mukaan sellaisia, että harrastusta voisi tulla vain kokeilemaan, koululuokan tai perheen kanssa.”Talvisissa perhetapahtumissa tarvitaan ulkoilupaikka, jossa on mäki. Siinä voisi olla grilli- ja kahvipaikka, Norjasta lainattuna. Kun yksi lapsi hyppää, toinen voisi olla pulkkamäessä ja vanhemmat grillaamassa.”skandinaaviseen korttelimäkihyppyperinteeseen. Ei tarvitse mennä edes Osloon asti katsomaan, miten mäkihyppy elää edelleen osana pääkaupunkikulttuuria. Tukholmakin riittää.”Fiskatorpetissa oli hyppyrimäki, jossa olen itsekin hypännyt paljon.”Fiskatorpetin hyppyrimäen uumenissa oli kahviokin. Kasevan mielestä vauhtitornin rakenteita voisi hyödyntää Herttoniemessäkin.Kaavamuutoksen vuoksi Tukholman Fiskatorpet on nyt suljettu. Historiaa arvostavassa valtakunnassa ei kuitenkaan anneta pääkaupungin mäkihyppyperinteen näivettyä.”Nyt siellä on rakennettu kaupunkilaisille hyppyrimäkikeskus Sollentunaan”, Kaseva kertoo.Suur-Tukholmaan kuuluva Sollentuna on Tukholman keskustasta 23 minuutin junamatkan päässä. Metromatka Helsingin rautatieasemalta Herttoniemeen kestää 13 minuuttia vähemmän.