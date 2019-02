Helsinki

Ankkalammen päiväkoteja Helsingin Pakilassa ja Punavuoressa vaaditaan suljettavaksi – Arabianrannan päiväkodis

Helsingin

Rakennusvalvonta antoi

Ankkalampi-päiväkotiketjun

rakennusvalvonnan virkamiehet vaativat kahden Ankkalampi-ketjun yksityisen päiväkodin sulkemista 1. huhtikuuta 2019 mennessä.Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee tulevana perjantaina osoitteessa Pursimiehenkatu 12 toimivan Punavuoren Ankkalammen tilannetta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta on lopetettava nykyisissä tiloissa 1. huhtikuuta mennessä, ellei tiloille ole siihen mennessä haettu ja myönnetty asianmukaisia rakennuslupia sekä toteutettu sen määräyksiä.Punavuoren Ankkalampi on toiminut nykyisissä tiloissaan liikehuoneistossa vuodesta 2012 lähtien. Tilojen muuttamiseksi päiväkotikäyttöön on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa, joka on rauennut vuonna 2015.Rakennusvalvonta ei ole saanut selvitystä kohteessa tehdyistä muutostöistä.jo viime viikolla määräyksen Pakilan Ankkalammen toiminnan kieltämisestä niin ikään 1. huhtikuuta lähtien, jollei rakennusluvan määräyksiä noudateta. Siellä päiväkodilla on voimassa oleva rakennuslupa, mutta sen mukaisia muutostöitä ei ole tehty.Toukolassa sijaitsevalle Arabianrannan Ankkalammelle on puolestaan haettu rakennuslupaa toiminnan aloittamisen jälkeen, mutta se evättiin viime tiistaina, koska päiväkotiyrityksen esittämät suunnitelmat eivät täytä paloturvallisuussäännöksiä.”Jos päiväkodille ei pian haeta ja myönnetä uutta rakennuslupaa sekä toteuteta sen määräyksiä, niin rakennusvalvonta esittää ympäristö- ja lupajaostolle, että toiminnan lopettamiseksi asetetaan velvoite ja uhkasakko”, Helsingin kaupunki ilmoitti maanantaina.on todettu toimivan Helsingissä kymmenessä toimipisteessä ilman asianmukaisia tiloihin liittyviä rakennuslupia. Yritys on jo sulkenut yhden päiväkotinsa, Lauttasaaressa sijainneen Vattu 2:n.Helsingin rakennusvalvonta käsittelee myös kuuden muun Ankkalammen päiväkodin luvallisuutta. Näiden osalta rakennusvalvonnan selvitykset ovat vielä kesken.