Helsinki

Vanha ostari maalattiin kauttaaltaan graffiteilla Laajasalossa – ”Meni vuorokausi kun seinät olivat niitä täyn

Laajasalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajasalon

Ruokakauppansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy