Helsinki

Vanhemmat, pitäkää suunne kiinni

”Ethän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisin

Tällä hetkellä

Kaikkien

Kirjoittaja on toiminut aktiivisesti jääkiekkotuomarina vuodesta 2010 ja tuominnut otteluita pikkujunioreista SM-sarjoihin ja aina aikuisten peleihin saakka.